Agenda de una nueva jornada de Eliminatorias

Paraguay, que viene de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Perú, visitará en la altura de La Paz a Bolivia, que también cayó goleado la fecha anterior ante Venezuela por 5-0, en uno de los cinco partidos que se jugarán hoy por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.





El encuentro se jugará a partir de las 17 (hora de la Argentina), en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, contará con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra y será televisado por TyC Sports Play.





Tras el duro golpe recibido en la derrota frente a Perú en Asunción, el director técnico de Paraguay, Francisco "Chiqui" Arce, tiene pensado realizar varios cambios en relación con la alineación presentada el jueves pasado.





De esos cambios tres serán obligatorios, ya que Cristian Riveros (Olimpia) y Rodrigo Rojas (Cerro Porteño) no pueden jugar por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar estarán Marcos Riveros (Cerro Porteño) y Hernán Pérez (Espanyol de Barcelona), respectivamente.





Por Federico Santander (FC Copenhague de Dinamarca), quien fue dado de baja por lesión, jugará Nelson Haedo Valdez (Seattle Sounders de Estados Unidos).

Arce no sólo cambiará hombres, sino también el sistema táctico, ya que del 4-4-2 que jugó ante los incaicos pasaría a un bien marcado 4-1-4-1.

Por ello ingresarán en defensa Juan Patiño (Jaguares de México) por Jorge Moreira (River Plate), regresará en el mediocampo Néstor Ortigoza (San Lorenzo) e ingresará Juan Manuel Iturbe (AS Roma de Italia). Los hermanos Oscar (Racing) y Ángel Romero (Corinthians de Brasil), irán al banco de suplentes.





A Paraguay, que está ubicado en el puesto séptimo con 15 unidades, buscará ganar hoy para seguir soñando con el Mundial de Rusia. Una derrota o un empate lo dejarían complicado de cara a lo que viene.

Bolivia, último con 4 puntos y ya casi sin chances de ir al Mundial, buscará revertir la floja imagen dejada en la derrota por 5-0 de visitante ante Venezuela, en la ciudad de Maturín.





El partido frente a Paraguay significará la despedida con la camiseta verde del mediocampista Walter Flores, de 38 años, quien juega actualmente en Bolívar y que pasó por Oruro Royal, San José, Real Potosí y The Strongest.





"Le he dado todo a la selección. Qué más. En 2012 había dicho que no volvía. En verdad no pensaba volver. Mi intención era dar espacio a otras generaciones, pero cuando llegó el técnico Ángel Hoyos me hizo cambiar de parecer. Prácticamente él cambió el rumbo de la parte final de mi trayectoria como futbolista y le agradezco su confianza", sostuvo el jugador.





La única duda que tiene Hoyos es si en el ataque estará Marcelo Martins (Changchun Yatai de China), en proceso de recuperación por una lesión en el dedo mayor del pie derecho, o Yasmani Duk (New York Cosmos de los Estados Unidos) junto con Juan Carlos Arce (Bolívar).

El seleccionado ecuatoriano, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, recibirá hoy a su par de Venezuela con el objetivo de retornar al triunfo luego de dos partidos y seguir en puestos de clasificación al Mundial de Rusia 2018, en la 12ma fecha de eliminatorias, la última del año.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 18, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y la televisación de TyC Sports.





Ecuador vuelve a su casa luego del empate (2-2) ante Bolivia en La Paz, en octubre, y de la derrota del pasado jueves ante Uruguay (2-1) en Montevideo con la premisa de volver al triunfo que lo mantenga en zona de clasificación al Mundial, ya que al acecho tiene a Chile, que también tiene 17 puntos, Argentina (16), Paraguay (15) y Perú (14).





La "Tri" se hace fuerte de local ya que de las cinco presentaciones, ganó tres, empató una y perdió la restante frente al líder Brasil (3-0).

Venezuela, por su parte, viene de conseguir su primera victoria en el certamen ante Bolivia (5-0) en Maturín e intentará cerrar de buena manera el año en la altura de Quito, donde ganó por última y única vez en 2007 en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010.





El entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Quinteros, podrá contar con el defensor Arturo Mina, de River Plate, quien no pudo estar ante Uruguay porque

debía cumplir una fecha de suspensión.





Por el mismo motivo, retornarán al equipo Enner Valencia y Christian Ramírez, quien podría desplazar de lateral izquierdo al histórico Walter Ayoví.





Del otro lado, Rafael Dudamel, conductor de la "vinotinto", tenía en mente repetir la formación pero a último momento el lateral derecho Rolf Felscher sufrió una molestia y está en duda.





El historial en las eliminatorias sudamericanas marca que de los 13 enfrentamientos, Ecuador ganó 7, Venezuela 4 y empataron los 2 restantes.

El seleccionado de Chile, con sus figuras Arturo Vidal y Alexis Sánchez en duda y reclamados por sus clubes, recibirá hoy a Uruguay, segundo en la clasificación y que contará con el goleador Edinson Cavani, en un partido por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El partido se disputará en el estadio Nacional de Santiago de Chile, desde las 20.30, con el paraguayo Enrique Cáceres como árbitro y televisación de canal

Metro, de Cablevisión.





Chile ocupa el quinto puesto de la clasificación mundialista, que le da la posibilidad de un repechaje ante un representante de Oceanía, con 17 puntos, lo mismo que Ecuador pero con peor diferencia de gol. Uruguay, en tanto marcha segundo con 23 unidades, a diferencia de las últimas eliminatorias cuando penó para clasificar al Mundial de Brasil 2014.





En la primera rueda, los uruguayos se impusieron por un contundente 3-0 en el estadio Centenario de Montevideo, en el que fue el último partido del argentino Jorge Sampaoli como entrenador del equipo chileno.





El santafesino Juan Antonio Pizzi, director técnico de la "Roja", tiene entre algodones a los jugadores Arturo Vidal, con problemas musculares en la pierna izquierda, y a Alexis Sánchez, quien estuvo de baja ante Colombia por lesión en el muslo derecho, por los cuales recibió pedidos de cuidado por parte de sus respectivos clubes, Bayern Múnich alemán y Arsenal inglés.





En la previa, Pizzi recibió presiones de Arsene Wenger, entrenador del Arsenal por Sánchez, y de Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern por Vidal, para que los jugadores fueran preservados y no sean arriesgados.





El "Rey Arturo", mediocampista clave en la selección chilena, no participó de los últimos entrenamientos debido a la dolencia que lo obligó a abandonar antes del final el partido ante Colombia el pasado jueves en Barranquilla (0-0), y aún es duda para estar ante Uruguay.





Incluso, el técnico probó en la práctica de fútbol con la inclusión del tucumano nacionalizado chileno, Pedro Pablo Hernández, en la posición que habitualmente ocupa el controvertido volante, quien también supo ser noticia por sus excesos fuera de las canchas.





El "Niño Maravilla" Sánchez tiene más chances de jugar ante los "charrúas", ya que se entrenó con normalidad junto con el resto de sus compañeros, aunque con un vendaje especial en el muslo derecho.





El arquero Claudio Bravo, recuperado del golpe en la pierna derecha que lo obligó a salir en Barranquilla, podrá jugar, en tanto que en la defensa reaparecerá Gary Medel, quien cumplió la suspensión de dos fechas, en lugar de Enzo Rocco. En el mediocampo, Felipe Gutiérrez ocupará el puesto de Charles Aránguiz, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.





Por el lado de Uruguay, la única duda pasaba por saber si podrá jugar el delantero Edinson Cavani, quien se incorporó a la convocatoria con molestias en el muslo derecho, producidas en el último partido con su club, París Saint-Germain de Francia.





Cavani, quien de todas maneras no podría haber jugado en la victoria por 2-1 sobre Ecuador en el Centenario de Montevideo por suspensión, ingresará en lugar de Cristhian Stuani, según lo que dispuso el seleccionador de la "Celeste", Oscar Washington Tabárez, en el último entrenamiento.





De esta forma, Cavani volverá a cruzarse con el defensor Gonzalo Jara en el mismo escenario donde ambos fueron protagonistas de una de las jugadas más recordadas de la Copa América jugada el año pasado en suelo transandino, cuando el chileno apeló a una acción desleal para provocar al goleador, que respondió con un golpe y fue expulsado.





Además de la confirmación de la presencia del goleador de las eliminatorias con 7 tantos, Tabárez también confirmó la presencia de Alvaro González en lugar de Diego Rolan, autor del segundo gol ante los ecuatorianos.

Con su entrenador, Edgardo Bauza, en el ojo de la tormenta, el seleccionado de la Argentina recibirá hoy a Colombia, en San Juan, en un encuentro correspondiente a fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El partido se jugará en el estadio Bicentenario de San Juan, desde las 20.30, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y televisado por la TV Pública y TyC Sports.





La tabla de posiciones marca que el conjunto argentino se ubica sexto y afuera de la cita mundialista por ahora, con 16 unidades, mientras que el equipo 'cafetero' está tercero, con 18 puntos.





Por ende, luego de la derrota del pasado jueves frente a Brasil (3-0) y la consecuente posición en la clasificación, el director técnico rosarino se convirtió en el principal blanco de las críticas de los hinchas y de la prensa argentina, al punto que la Comisión Normalizadora, con Armando Pérez a la cabeza, se acercó al predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza para darle el respaldo necesario.





Sin embargo, trascendió que los directivos contemplan la posibilidad de conseguir un reemplazante si el resultado es negativo y Argentina continúa fuera de la zona clasificatoria del Mundial de Rusia 2018.





Y justamente para evitar un escenario más complicado aún, el 'Patón' cambiará el esquema y también algunos nombres, ya que ingresarán Gabriel Mercado en la defensa; Ever Banega en la zona ofensiva del mediocampo; y Lucas Pratto en la delantera, en lugar de Pablo Zabaleta, Enzo Pérez y Gonzalo Higuaín, respectivamente.





La búsqueda del DT es clara: rodear mejor al capitán Lionel Messi. Es que luego de la floja actuación en Belo Horizonte, donde al crack rosarino se lo vio en reiteradas ocasiones retrasándose hasta la media cancha por la falta de un socio,

Banega parece ser el nombre justo por características y entendimiento con el delantero.





Además, la aparición de Pratto puede brindarle opciones de descarga en el ataque y crearle otro espacio al tridente compuesto por Messi, Banega y Ángel Di María.





En consecuencia, Bauza volverá a las fuentes del famoso 4-2-3-1, que supieron mostrar la mejor versión del equipo en las últimas competencias oficiales, más allá de no ser el sistema preferido por él.





Por su parte, Colombia llega sabiendo que sumar será negocio porque lo mantendrá entre los cuatro que van a la Copa del Mundo al menos hasta marzo e intentará especular con ello.





El entrenador argentino del equipo colombiano, José Néstor Pekerman, deberá hacer dos variantes obligadas porque no contará con el defensor Oscar Murillo (suspendido por acumulación de amarillas) y Yerry Mina (lesión muscular en el muslo posterior izquierdo). Jeison Murillo y Dávinson Sánchez serán sus reemplazantes.





Finalmente, volverá el mediocampista Juan Guillermo Cuadrado tras la sanción cumplida la pasada jornada y jugará por Edwin Cardona, mientras que el DT mantiene dos dudas: hacer ingresar en el mediocampo a Daniel Torres o Wilmar Barrios por Orlando Berrío, mientras que arriba se mantiene la duda entre Radamel Falcao y Carlos Bacca por Miguel Borja.





En el historial, se enfrentaron 34 veces, con 18 triunfos argentinos, 8 victorias colombianas y 8 empates.

El seleccionado de fútbol de Brasil, puntero con 24 unidades, visitará hoy a su similar de Perú, dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca, que viene de obtener un importante triunfo por 4-1 ante Paraguay en Asunción, por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.





El partido se jugará a partir de las 23.15 (hora de la Argentina) en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por TyC Sports Play.





Brasil, que hasta ahora perdió solamente un partido (ante Chile por 2-0 en la primera fecha) presentará el mismo equipo que le ganó 3-0 a la Selección argentina en Belo Horizonte, salvo el lateral izquierdo Marcelo (Real Madrid), suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su reemplazante será Fillipe Luis (Atlético de Madrid).





El partido ante Paraguay será el número 100 del lateral derecha Dani Alves, de 33 años, quien se inició en el Sporte Clube de Bahía, pasó por el Sevilla y Barcelona, ambos de España, y actualmente juega en Juventus de Italia.





El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tité', quien asumió su cargo en junio pasado en lugar del ex mediocampista Dunga y desde entonces Brasil acumuló cinco triunfos consecutivos, dijo en las últimas horas que Perú "va a jugar en casa e intentará imponerse" por lo que "vamos a necesitar estar con la señal de alerta encendida, achicando los espacios y sabiendo cuál es el momento exacto de buscar el gol".





"Es necesario entender la intensidad de la partida", advirtió 'Tité, ex entrenador de Corinthians, mientras que Dani Alves opinó que "el partido no va a ser fácil, porque Perú volvió a soñar con una plaza (para el Mundial) y sabe que es fundamental ganar en casa".





Los brasileños destacaron entre los rivales sobre todo al atacante Paolo Guerrero, quien juega desde hace años en Brasil y actualmente está en el Flamengo. "Es un jugador inteligente, se mueve y sabe salir del área para crear espacios. Tenemos que estar atentos", dijo el arquero Alisson.





Por su parte, el argentino Ricardo Gareca, entrenador de Perú, quien llega motivado por el triunfo frente a Paraguay por 4-1 de visitante, consideró en la previa que espera frenar a Neymar con la solidaridad de todo el equipo, que necesita que sus jugadores muestren "su máxima expresión" y, además, jueguen colectivamente, "con ayuda entre compañeros, tanto en ataque como en defensa".





"Lo digo con los pies sobre la tierra, estamos en condiciones de ganar. Estoy acostumbrado a este tipo de partidos. No dije que Brasil sea ganable, lo que dije es que Perú le puede ganar a cualquier selección", dijo Gareca, ex técnico de Vélez e Independiente, entre otros equipos.





En cuanto a Neymar, el DT de la selección peruana señaló que "es uno de los mejores del mundo, su calidad está fuera de discusión. Como (Lionel) Messi en Argentina, (Luis) Suárez en Uruguay y Paolo (Guerrero) en Perú. La manera de pararlo es tratando de tener la solidaridad de todo un equipo", expresó Gareca.





El "Tigre" Gareca realizará tres cambios: Pedro Aquino (Sporting Cristal) y Nilson Loyola (Melgar FC) ingresarán por los suspendidos Miguel Trauco (Universitario de Deportes) y Renato Tapia (Feyenoord de Holanda); mientras que Andy Polo (Universitario) lo hará por el lesionado Edison Flores.





El equipo de Perú, prácticamente descartado hace unas semanas para luchar por un cupo para Rusia 2018, recuperó las esperanzas tras obtener por una sanción de la FIFA a Bolivia -por mala inclusión de un jugador- tres puntos perdidos y sumar otros tres en Asunción.





Perú está octavo en la tabla, con 14 unidades, pero con un triunfo ante el líder Brasil podría acercarse al quinto puesto, que da a acceso al repechaje con el campeón de Oceanía.



