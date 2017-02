Sáenz dijo que hay algunos que se alegran cuando Salta se inunda

El intendente Gustavo Sáenz aseguró que se necesita una inversión de 800 a 1000 millones de pesos. Dijo que algunos pretenden que en 11 meses de gestión solucione un problema de 50 años. “Es una obra que no se hace de un día para el otro”, dijo.

Tras las duras críticas de distintos sectores del arco político por los problemas suscitados por las lluvias en diferentes puntos de la ciudad, Gustavo Sáenz, intendente capitalino, salió con los tapones de punta y realizó un fuerte descargo en el programa radial que conduce por FM Aries.

Sáenz aseguró que algunos pretenden que en once meses de gestión solucione un problema que lleva 50 años en la ciudad, y agregó que para que Salta no se inunde se necesita una inversión mínimamente de 800 a 1000 millones de pesos. “En una hora llovió más que todo noviembre del año pasado, y por supuesto, nos inundamos, pero nos inundamos como nos venimos inundando hace 50 años”, dijo.

En ese marco, expresó que se necesita una obra de infraestructura muy grande y mínimamente un estudio técnico. “La ciudad fue creciendo y lamentablemente nunca se hizo una inversión importante, no es una obra que se hace de un día para el otro sería mentirle a la gente, porque faltan canales, desagües e inversión, pero voy a hacer hasta lo imposible para que nuestra Salta no se inunde”, arremetió.

Con respecto a las tareas que se ejecutan desde el municipio, aseguró que están trabajando para mitigar las inundaciones, una tarea que tampoco nunca se hizo en forma responsable. “Lo que estamos haciendo es una limpieza profunda de todos los canales, pero también es importante, que los vecinos cuiden la limpieza que no arrojen basura”, explicó.

Luego apuntó contra los políticos, dirigentes, y oportunistas, que a los 10 minutos que empezó a llover en la ciudad, le reclamaron por las obras prometidas. “No se equivoquen yo no le voy a mentir a la gente, me molesta que aprovechen oportunidades de angustia de la gente para querer mostrar cosas que no corresponden”, se quejó.

Por último, enfatizó que el año que viene se empezará a vislumbrar las obras que consiguieron desde la comuna, entre ellos, en los barrios de Juanita, Floresta, Bicentenario, Gauchito Gil, macro centro, micro centro, entre otros.