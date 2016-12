¿Por qué el precio de Internet en el interior resulta tan costoso?

El Observatorio de Internet en Argentina (OIA) lleva adelante un relevamiento de los costos del servicio en todo el país. Para ello, en muchos casos la propia gente les provee de información.

El costo promedio de 1 MB/s en el país a la fecha es de $97, pero no es igual en todo el país. Para este estudio, toma como unidad promedio 1MB por segundo, e incluye 225 localidades.

Llama la atención las asimetrías en materia de precios, lo que implica no sólo una cuestión económica, sino que hay que entender que Internet no es un lujo, sino una necesidad en el mundo actual.

Según el OIA, éste es el ránking de los 3 menores costos por 1 MB en el país:

-Godoy Cruz, Mendoza: $6,9

-Luján, Buenos Aires: $12,9

-Córdoba: $13,3

Estos son los 3 mayores costos del MB:

-Baradero: $777,8

-Puerto Deseado, Santa Cruz: $450,0

-Diadema Argentina, Chubut: $421,2

En Salta

Este relevamiento incluye sólo a 3 localidades de la provincia de Salta. Se trata de Joaquín V. González, donde el costo es de $53,3; Cerrillos a $99,3; y Salta Capital a $26,4.

En ese sentido, en InformateSalta quisimos conocer más acerca de esta realidad, y para ello entrevistamos a Emanuel Salinas, socio gerente de Nubicom, una empresa local, proveedora de servicios de Internet.

¿Cómo funciona el sistema de proveedores de internet en pequeñas localidades o del interior de la provincia?

Los pequeños proveedores compran a mayoristas y venden a los clientes el servicio de Internet. Para ello hacen inversiones y montan infraestructura propia en lugares donde no es rentable a los grandes operadores, como ser San Antonio de los Cobres, Olacapato, J V González, zonas del interior. Pero para poder llegar no hay sistemas económicos, los sistemas son propios, se arma una infraestructura de telecomunicaciones muy grande y por consiguiente costosa, y con eso se llega con el servicio por ejemplo a San Antonio de los Cobres.

En el caso de Nubicom vendemos en San Antonio de los Cobres al mismo precio que en Salta pero los períodos de amortización son distintos. Como tienen pocos habitantes y el tiempo de recupero es grande a las grandes compañías no les interesa.

Ahora, la llegada de ARSAT, que es una empresa estatal mayorista de mayoristas, nos permite a los ISP (Internet Service Provider) comprar a un buen precio y revender a un buen precio. Lo que hace ARSAT es disponer una red de fibra óptica por todo el país a la cual podemos conectarnos los pequeños y los grandes proveedores, para poder dar servicios de calidad a un buen precio, igual que en la ciudad.

El informe del OIA permite apreciar muchas asimetrías en los costos, donde en las grandes ciudades se paga menos de $50 el mega y en lugares lejanos sube a $450. ¿Cuál es la realidad en Salta?

La realidad es que el punto del cual partimos es que en Buenos Aires los costos siempre son mucho menores. En tecnología, por los fletes y por la cantidad de habitantes que hace que los periodos de amortización sean mucho menores.

En el norte, en las capitales, como ser Salta, San Salvador de Jujuy, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán se paga entre $200 y $500 un servicio de entre 3 y 5 MB. Ese es el precio promedio y es relativamente bajo. En Buenos Aires tenés banda ancha de 20 y 50 Megas por ese precio, pero son redes amortizadas.

En el norte tenemos costo alto del mayorista, fletes caros, tecnología a la que en los últimos años no podíamos acceder por las importaciones y los impuestos. Actualmente hay muchos que están invirtiendo, nosotros estamos llevando fibra óptica para poder llevar 100 MB a un precio de entre $500 y$ 1.000.

En el caso puntual de Salta, los precios iban variando muchísimo, hoy está un poco más estabilizado. Tenías precios desde $580 por 1MB a $2.000 para 3 o 5 MB. Además de que el servicio no era el adecuado. Esto ocurría porque habían muchos proveedores que no estaban habilitados, que no estaban regulados, nadie controlaba la calidad del servicio. En cambio los proveedores legales, con licencia no podían competir con un proveedor que no tributa nada.

¿Esto está cambiando desde la llegada de ARSAT?

Este año hubo 2 cambios que son la base de las mejoras en todas las comunicaciones. Una es la licencia expres que lanzó el ENACOM, con las cual en 90 días de solicitado, todos los que no estaban con licencia y presentando los papeles, se les otorga la licencia. De esta manera todos los ISP van a cumplir con las normativas, reglamentación e impuestos.

El segundo cambio fundamental fue ARSAT, que con su red de fibra óptica le va a vender a gobiernos pero también a proveedores de Internet a un precio fijo a nivel federal. Es decir compraríamos al mismo precio que un proveedor en Buenos Aires y eso permite mucho más ancho de banda, a un precio mucho mejor.

Este cambio permite que Salta y todo el interior nos modernicemos y que cada ISP haga la inversión en cada localidad donde quiere trabajar. Nosotros tenemos un proyecto de inversión para llegar al 85% de los hogares de la provincia con fibra óptica.

¿Qué implica esa inversión que deben hacer los proveedores?

El ISP debe tener servidores, tener conectividad, desde la fibra troncal hasta el hogar de cada cliente. Sabemos que la fibra óptica no es económica pero es una inversión que dura 20 años. En la misma puede ir Internet, televisión, telefonía. Hoy se utilizan otros como el cable coaxil, antenas, la línea telefónica, pero con la fibra no hay límite. Por eso el futuro es la fibra óptica a todos los hogares.

En las localidades que no llegue ARSAT el que debe invertir es el ISP, para hacer un tendido desde esa red a cada localidad.

Esas son las zonas no rentables para las grandes empresas. Un ejemplo, en 4 meses vamos a habilitar en Olacapato, que tiene 60 casas que no es rentable para ninguno. Nosotros vamos a dar el servicio primero con antena luego con fibra óptica para darles banda ancha.

Actualmente en Tolar Grande, que tiene 75 casas, le damos por una acción de RSE Internet a la escuela, un WI FI mínimo dentro del pueblo, y en Olacapato, con una empresa minera le damos internet al puesto de policía y a la escuela. También vamos a habilitar con el gobierno de la Provincia un punto digital, que es una sala de computación con 14 máquinas, lo que va a permitir hacer video conferencias.

Llevar Internet significa el desarrollo de esas comunidades, que aprendan un oficio, que vean lo que hay más allá. Puede ver que el mundo es mucho más grande que lo que conocen.

Olacapato