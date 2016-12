“La fiscal Buabse no tiene la capacidad suficiente para estar en el cargo”

Dijo Martín Grande: “Finalmente terminó el juicio al comisario Burgos y a sus 3 colaboradores, que estuvieron presos durante 3 largos años. Estos 3 largos años, el personal policial estuvo acusado del crimen del señor Mura Ortiz.



Yo no sé si hay una responsabilidad directa de ellos, pero la teoría de la fiscal Gabriela Buabse, fue siempre que el comisario Burgos era un emisario del mal, que había formado una asociación ilícita con miembros de la fuerza y habían ocultado la muerte de Mura Ortiz.



Voy a desarrollar los hechos una vez más, por nuestro medio de comunicación y yo en particular siempre he defendido al comisario Burgos y a sus colaboradores, no porque los haya conocido de antes, simplemente porque la causa no ameritaba prisión bajo ningún concepto para este grupo de policías. El comisario Burgos y sus colaboradores se acercaron a un sector tremendo de esta ciudad donde la policía prácticamente no puede actuar, porque en el momento que actúa, el barrio entero se levanta contra la policía, y esta vez hace 3 años pasó exactamente lo mismo, venían semblanteando a un posible motochorro.



El comisario Burgos era el jefe de estos equipos de hombres en motocicletas dedicados justamente a evitar que esta peste de los motochorros disminuya en Salta. Semblanteando al supuesto motochorro llegaron al barrio, cuando lo fueron a apresar, a los silbidos alertaron, eran horas de la madrugada, alertaron al resto de la población del barrio, que sin dudar apoyó al posible delincuente, el resultado fue una verdadera batalla campal, más de 150 policías participaron y dicen que más de 300 personas del barrio en esta batalla campal que tuvo un muerto, Mura Ortiz.



Todos los testimonios, todas las pruebas en las cuales se basó la fiscal Buabse, que es realmente a mí criterio, una persona que no tiene la capacidad suficiente para estar ocupando ese cargo, fueron todas suposiciones, las pruebas importantes la fiscal no la recabó, la principal de ellas era averiguar de dónde había salía el disparo, se demoró más de un año la fiscal en pedir la requisa de las armas que habían estado en el lugar para saber de dónde había salido el disparo. En todo este tiempo, el comisario Burgos y sus colaboradores estuvieron presos, privados de la libertad, no estaban el comisario Burgos y sus colaboradores asaltando, no, estaban cumpliendo su labor de policía, poniendo el pellejo a disposición. 3 años después, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, 3 años después los declaran inocentes.



La Justicia nos devuelve un suplo de aire fresco, digo de aire fresco porque es esperanzador que la Justicia empiece a analizar los casos como lo que son, los policías no son culpables a priori, los policías deben ser tratados como mínimo igual que los delincuentes. En esta provincia, hasta este caso en particular, la policía era una especie de peste que primero los metemos preso y después vemos qué hacemos; ese es el ejemplo de la fiscal Gabriela Buabse, un ejemplo pésimo. Yo voy a tratar a la brevedad pedir las sanciones correspondientes a estos fiscales, no se debe permitir que por meras suposiciones, por las cuales ningún delincuente hubiese terminado preso, hayan estado 3 años presos estos policías.



Les vuelvo a repetir, esta misma fiscal no tiene el mismo trato con los delincuentes, no lo tiene, analice usted la historia de esta fiscal, y obviamente a los delincuentes les da un trato y a los policías les da otro. Nuestros valores están en la loma del pila, estamos destruidos, recomponer esos valores en la sociedad es fundamental; si la policía te dice alto es alto, si te dice manos arriba o a la espalda o abrí las piernas que te vamos a revisar hay que hacer lo que dice la autoridad, primero respetamos la autoridad y después reclamamos y reclamamos por vía judicial, no a las pedradas, a los palos, a los tiros, algo nos está pasando con esta anomia de desconocer absolutamente a la ley. Y a los fiscales como Buabse, hay que hacerle caer el peso de la ley encima, hay una responsabilidad acá, 4 personas presas 3 años ¿Quién paga eso? ¿Usted lo va a pagar fiscal? Yo no lo quiero pagar, quiero que lo pague usted por inoperante, usted debería hacerse cargo de todo esto, y la Justicia y los demás fiscales entender de una buena vez por todas, que la policía no es a priori culpable, como mínimo merece algo, ser tratada como los delincuentes, no es mucho pedir ¿no es cierto?".