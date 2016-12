Estuvo muerto 90 minutos, revivió y contó cómo es el cielo

Hace casi un año, Don Piper, un pastor evangélico sufrió un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas: la existencia de este hombre estaba marcada por la desgracia, ya que apenas podía valerse por sí mismo. El hombre pensó en más de una ocasión en quitarse la vida, pero sus creencias le impedían cometer ese acto tan atroz.



Ese accidente que tanto mal le había hecho se agravó unos meses más tarde, por lo que el pastor evangélico falleció. Todos en el hospital estaban bastante tristes: ese hombre había sido en vida una persona maravillosa que no se merecía para nada lo que le había pasado. Durante más de 90 minutos el cuerpo inerte del pastor estuvo tumbado en la cama sin pulso, pero de repente algo milagroso sucedió: ¡el hombre volvió a la vida!



Después de despertar tenía una historia realmente curiosa que contar. El testimonio del pastor evangélico sorprendió a la vez que emocionó a todos los allí presentes. Según contó, después de perder la vida se le apareció una especie de luz muy brillante, que le guió hasta una zona maravillosa en la que de repente comenzó a sentir mucha paz.



Durante muchos años han existido testimonios de personas que supuestamente habían estado en el Más Allá, pero nunca se había producido un caso tan notorio como este. El pastor, denominado Don Piper, comentó a todos los presentes que de fondo sonaba una música celestial, aparte de que el olor de esa zona era sencillamente majestuoso, una maravilla para su sentido del olfato. Cuando llegó a las Puertas del Cielo, le dió un vuelco el corazón: allí le esperaba una persona muy especial.



Después de recorrer un tramo de escaleras hechas de nubes, Don Piper llegó a una estructura que él mismo reconoció como las Puertas de entrada al Cielo. No estaba precisamente solo, sino que unas veinte personas le estaban esperando con una sonrisa en el rostro; ¡qué sorpresa se llevó el Pastor al reconocer a su abuelo, fallecido unas décadas atrás! Estas personas le dieron la bienvenida a este lugar celestial, pero de repente todo cambió, ya que Don Piper despertó de nuevo en la cama del hospital.



Los doctores le comentaron que lo que había sucedido era un verdadero milagro, ya que durante una hora y media su corazón no había latido ni una sola vez; por supuesto, le dieron por muerto.Don Piper ha comentado a un medio local que ya no tiene miedo de la muerte: “Ahora que ya sé lo que hay al otro lado, no tengo ningún problema en abandonar este mundo; al otro lado encontraré la paz eterna.”

Mirá el video: