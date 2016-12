Más de 280 comunidades originarias fueron asistidas en los operativos de refuerzo estival

Desde que el Gobierno puso en marcha la estrategia interministerial, para fortalecer la asistencia sanitaria en el norte salteño, cinco equipos médicos itinerantes asistieron a familias vulnerables, recorriendo hasta la fecha más de 280 parajes y comunidades.

Los ministros de Salud, Roque Mascarello; de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras y de Primera Infancia estuvieron en el programa Salta Directo, donde realizaron un balance de los primeros meses del refuerzo estival, en el norte provincial.

Los contingentes médicos recorrieron Rivadavia, Orán y San Martín, realizando controles de talla y peso, inmunizaciones y diagnósticos integrales.

“Desde que comenzamos con todo este trabajo articulado con los cuatro ministerios, en octubre pasado, los equipos médicos recorrieron más de 280 comunidades”, señaló Mascarello

La premisa desde Salud Pública es "atender a la gente en los lugares en los que habita, inmersos en su propia cultura, inculcándoles prácticas de promoción de la salud que les permita mejorar sus calidad de vida".

"La idea es que les demos las herramientas necesarias para que ellos puedan crecer y producir en sus propias tierras, con infraestructura sanitaria y educativa que nos garantice que optimizaran su calidad de vida”, añadió.

"Pero también debemos hacer hincapié en los cambios de habito higiénicos - alimentario. Pero estos cambios llevan su tiempo. No son pautas que se modifiquen de un día para otro".

Durante la última semana de trabajo, en los operativos que se desarrollaron en Salvador Mazza Aguaray. Pichanal y Morillo, se atendieron unos 600 pacientes.

Gómez Almaras, aseguró que a los fines de revertir la vulnerabilidad de las comunidades del norte salteño, se realiza un acompañamiento"porque necesitamos crear un vínculo de confianza inquebrantable con los pueblos originarios".

"Nos vinculamos con las comunidades, trabajamos juntos y vamos creando una relación de confianza mutua que nos permite no solo proyectar sino actuar adecuadamente, como cuando necesitamos hacer una derivación a un servicio de salud de mayor complejidad, para que la familia no sufra desarraigo y no vean la derivación medica con reticencia".

Finalmente, el funcionario destacó la importancia del trabajo que se ejecuta en la zona de la mano de líderes y referente comunitarios. "El trabajo articulado con todos los sectores, nos asegura a nosotros mayor impacto de las acciones y políticas públicas que implementamos en la zona".

Con Fundación Amtena en la atención de más de 2 mil personas del deparamento San Martín, de los cuales 77 fueron asistidos quirúrgicamente.

Con Fundación Reconstruir fueron operadas otras 73 personas; mientras que a través de Fundación Garrahan se brindó asistencia médica a unos 1000 pacientes de Morillo y Pichanal.

Con Adesar las tareas se focalizaron en la zona Alto la sierra, Rivadavia y Morillo con más de 1400 pacientes a los que se les realizaron controles integrales.

Con Enashu asciende a más de mil las personas atendidas y con Fundación Alma fueron asistidos 386 niños en la zona de Apolinario Saravia.