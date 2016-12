Elecciones: “Vamos a tratar de construir listas fuertes y representativas”

Siguen las perspectivas de cara a lo que serán las elecciones 2017, y en este oportunidad el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Ricardo Villada, señaló su parecer al respecto del año que vendrá en el ámbito político.

Villada, quien encabeza un nuevo partido llamado “Primero Salta”, señaló que “siempre hay un marco de charlas”, pero sin embargo estas no avanzan porque “no hay un cronograma electoral”. No obstante, el concejal dijo que el hecho que las fechas de elecciones fueran unificadas sería prudente, dado que “la experiencia del 2015 de votar 5 veces fue compleja, para la gente, para los partidos, no debería repetirse, pero necesitamos la certeza de cuándo van a ser las elecciones”.

De cara al próximo año y pensando en la etapa que se viene, Villada señaló que, junto a su partido, ya están trabajando para renovar su propuesta política. Del mismo modo, el político aseveró que “falta mucho tiempo, confío que (las elecciones) van a ser recién en agosto así que vamos a tener un largo año de gestión”.

Por cuanto a la mirada para unas eventuales candidaturas, Villada argumentó que Primero Salta “lo que busca es una apertura y una participación, voy a buscar un esquema de participación, que todo el que quiera y tenga una expectativa, garanticemos esa apertura. Trabajamos fuertemente en capital pero estamos en varios departamentos y vamos a tratar de construir en cada uno de los ámbitos listas fuertes representativas”.

Finalmente, el edil consideró que las elecciones estarán influenciadas por la situación que haya en el país, dado que actualmente hay un nivel de incertidumbre bastante grande. “Cerramos un 2016 que ha sido malo desde el punto de vista económico, y lamento que se culmine con este comportamiento político de nivel nacional”, apuntó el concejal con respecto a la discusión por Ganancias.