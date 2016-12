Videos: Así explotó un mercado de pirotecnia en México

Al menos 60 heridos y 16 muertos es el saldo de varias explosiones registradas hoy en una fábrica de pirotecnia en el municipio de Tultepec, en el central Estado de México, informaron fuentes oficiales.



El incidente comenzó minutos antes de las 15 hora local (17 hora de Argentina) en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito.



El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó en su cuenta de Twitter que hasta el momento se han registrado 60 personas lesionadas y 16 fallecidas.



Asimismo, Puente pidió a los ciudadanos que "permitan laborar a los cuerpos de emergencia".



"A las personas cercanas al lugar de la explosión pedimos que liberen el tránsito vehicular en las zonas aledañas y que eviten acercarse", solicitó.



A la fábrica acudieron elementos de Protección Civil municipal, unidades de rescate aéreo, el cuerpo de bomberos de la capital y del Estado de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), diez ambulancias de la Cruz Roja y policías federales y estatales que acordonaron la zona.



En entrevista con Milenio TV, Puente detalló que los cuerpos de emergencia están "intentando controlar" el incendio desde fuera, y que no pueden acceder al recinto hasta que no estén seguros de que han finalizado las explosiones de productos pirotécnicos.



Por el momento, las autoridades no cuentan con un balance oficial de fallecidos ni pueden confirmar si alguno de los heridos está en condición grave.