El Ministerio de Trabajo en Salta cuestiona datos del INDEC: ¿47% de trabajo en negro?

El Indec ubicó ayer a Salta como la jurisdicción con mayor informalidad laboral del país, con el 47%. En la región NOA, el 40% de la mano de obra ocupada no tiene aportes jubilatorios, obra social ni vacaciones; mientras que en el país, el porcentaje cae al 33,8%.





El organismo nacional difundió los indicadores socioeconómicos correspondientes al tercer trimestre del año. En comparación al segundo trimestre, la informalidad laboral en Salta creció, ya que en ese entonces se ubicaba en 44,8 por ciento.

Respuesta de la provincia

El Ministro de Trabajo de la Provincia Eduardo Costello cuestionó nuevamente las cifras publicadas por el Indec, respecto al trabajo informal en Salta: “Aunque cambie el gobierno, el Indec no ha modificado sus parámetros de medición y esto ocasiona que no coincidamos nuevamente, con ninguno de los números que se muestran”- señaló.

Agregó el titular de la cartera laboral: “En materia de informalidad siempre lo discutimos porque tenemos números propios que proceden de técnicas de relevamiento distintas. Por eso venimos advirtiendo que se debe trabajar un esquema de medición que nos permita inferir más ciertamente si el numero está ajustado a la realidad o no”.

Costello destacó que el relevamiento que se realiza en la provincia es más específico, amplio en cantidad y mucho más abarcativo geográficamente que el parámetro nacional.

“Nuestras fiscalizaciones son más específicas porque van directamente a trabajadores en sus puestos de trabajo. No a la persona que está en su casa y que es relevada en una Encuesta Permanente de Hogares. Se trata de personas que están en su puesto de trabajo y que manifiestan si están o no registrados. A su vez se coteja la información con la documentación que el empresario presenta para certificar o no, si esta dado de alta como trabajador registrado”- explicó.

“El relevamiento es también más amplio en cantidad teniendo en cuenta que el año pasado se relevó a 22 mil trabajadores, en contraposición con los 2 mil que considera el Indec. A su vez es más abarcativo respecto al radio de relevamiento ya que fiscalizamos todos los sectores productivos en cada rincón de la provincia, a diferencia de los números nacionales que solamente tienen en cuenta el Gran Salta”- explicó el ministro.

Finalmente, añadió el funcionario: “Cuando se refiere al trabajo informal, técnicamente corresponde relevar a trabajadores en relación de dependencia. No cualquier actividad lucrativa es trabajo en lo que respecta a informalidad laboral como lo toma el Indec, en donde incluso considera a monotributistas que no hicieron su aporte jubilatorio, como trabajadores informales”.