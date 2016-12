PAMI en Salta: Farmacias analizan como acatarán la medida nacional

De acuerdo a un comunicado emitido por la Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, se interrumpieron créditos al PAMI en las farmacias de todo el país, sin embargo, en Salta no ha afectado la atención a afiliados.

“No es la medida la que más nos satisface porque somos nosotros quienes ponemos la cara ante el paciente que es el jubilado. Toda la vida hemos hecho un gran esfuerzo para soportar esta prestación. Con esta nueva gestión venimos negociando y tratando de que se firme el nuevo contrato del PAMI con la industria farmacéutica, con los laboratorios que vence a fin de año, pero no se logró”, manifestó el presidente de la Cámara de Farmacias de Salta, Francisco Puló.

“La deuda del PAMI con las farmacias es impresionante. Las farmacias no tienen más capacidad financiera, las droguerías no financian más. Las ventas que se hicieron no sabemos quién las va a pagar porque no está firmado el contrato”, sostuvo Puló en FM Profesional.

Al mediodía se llevará a cabo una conferencia entre la Cámara y el Colegio de farmacia para ver cómo se desarrollará la medida en Salta.

“Vamos a ver qué solución se le puede dar al jubilado, no nos gustan estas presiones, es la primera vez que la Cámara se adhiere a una medida tan fuerte. No preocupa mucha la situación porque es el jubilado el que paga las consecuencias”, finalizó.