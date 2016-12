El periodismo hace su balance del 2016

¿Cómo crees que fue la gestión nacional?

Creo que lo más notable de este primer año de gestión del nuevo gobierno nacional, fue la recuperación Institucional. Y se produjo desde distintos aspectos:

Honrando compromisos asumidos… pendientes de la gestión saliente.

De la mano de la justicia, ahora si atendiendo las denuncias y las groseras irregularidades que dejaba la gestión de Cristina Fernández.

Por el diálogo que abrió esta gestión…consultando temas urticantes con gobernadores influyentes y

Argentina a generar confianza puertas afueras, gracias a las gestiones realizadas, y a varias medidas tomadas puertas adentro.

Muchas de esas medidas, fueron drásticas, pero creo que fueron necesarias. Estoy segura que no se aplicó la mejor forma de poner en marcha esos cambios. Podrían haber sido graduales. Y de haber sido graduales, seguramente la esperada recuperación, se dilataría aún más.

No sorprende que la recuperación económica no se haya dado durante el segundo semestre como estaba previsto, porque eso tiene que ver con la confianza, y no fue nada fácil lograrla.

Sí temo que el año que viene vaya a ser igual o más duro que el año que estamos despidiendo. Porque ya están anunciando aumentos en todos los servicios y varios sectores. Y si la famosa recuperación no se produce, o se dilata, seguramente nos vamos a ver en serios problemas.

¿Cómo crees que fue la gestión provincial?

En cuanto al análisis provincial, Salta al igual que todas las provincias, estrenaba gestión nacional, después de un año electoral…. que siempre supone acomodamientos drásticos posteriores… en muchos casos, por excesos en gastos. Entonces no es fácil opinar sobre la administración provincial, independientemente del panorama nacional. Salta no escapa al contexto…

Sí creo que vale mencionar que la administración provincial de Urtubey, al menos pudo sostenerse y honrar compromisos sin mayores atrasos. Lamento que la provincia haya tenido que apelar a un crédito para pensar en reactivar la provincia, más allá de una recuperación nacional.

Pero destaco la confianza que se depositó en la gestión del gobernador para lograr esos fondos.

Los salteños nos hemos acostumbrado a repasar el año y contar con obras y medidas concretas. Siento que este año no se dieron, creo que se trabajó en tratar de estabilizar la administración, en un año muy complicado, en el que se tenía que tratar de disimular la marcada recesión que caracterizó el 2016.

¿Cómo crees que fue la gestión municipal?

Y en cuanto a la gestión municipal, más allá de los esfuerzos, lamento el notable divorcio político entre Municipalidad y Provincia. Tras la candidatura a Vice Presidente de Sáenz en formula con Massa, más el rol protagónico opositor del Diputado nacional, le dio al intendente una proyección nacional políticamente interesante, pero creo que eso no lo pudo plasmar aun en la gestión.

La gestión administrativa debe coincidir con el crecimiento demográfico exponencial que tuvo la ciudad. Hoy, al municipio no le alcanzan los recursos propios para re pavimentar barrios o pavimentar los nuevos.

Un pequeño empresario que quiere abrir un local comercial, hoy demora meses en lograrlo, los mismos meses que tarda el municipio se sumar un nuevo contribuyente. Creo que hay que optimizar los recursos y el circuito administrativo del que dispone el municipio.

Después de tantos años de democracia, menos aciertos y más errores, es hora de aspirar y exigir como argentinos y salteños, eficiencia y eficacia en las gestiones administrativas, nacional, provincial y municipal.