Estudiantes escrachan por las redes a un estafador: les dio mortadela y queso

Estafados en la ilusión de vivir una noche única como la de la cena de egresados, los alumnos del último año de la Escuela de Educación Técnica Nº 3253 de General Ballivián, departamento San Martín, hicieron su descargo por las redes sociales, advirtiendo a otros estudiantes sobre la persona que no cumplió con lo acordado.

Lo hicieron a través de un comunicado en su página de Facebook Promo '16 Step Up, donde reflejaron cada momento que vivieron durante su quinto año. El mismo reza lo siguiente:

“El día sábado 17 era nuestra tan esperada noche, teníamos mucha ilusión de poder entrar a nuestra cena de egreso con nuestros familiares hasta que una persona arruinó todas nuestras expectativas.

Llegó el sábado y el señor encargado y responsable del servicio HUGO GOMEZ que reside en la ciudad de Mosconi, no aparecía, no teníamos señales de él. Durante todo el día se buscó poder contactarse con esta persona pero no contestó a ningún llamado, msj, etc.

Cabe destacar que veníamos con inconvenientes dos días antes, ya que no mandó las tarjetas de invitación que estaban pactadas.

Eran las 21:30 (pasada) y llegó una camioneta con gaseosas y demás bebidas calientes, no había ni freezer pero él seguía sin aparecer. Nuestros padres tomaron la decisión de dirigirse hacia el destacamento policial de nuestro pueblo para iniciar lo que correspondía en ese momento, una denuncia, la cual nos respondieron que no podían hacer nada hasta que llegase el horario del evento que era a las 22:00.

22:30 estuvo llegando este señor, buscando justificarse con la excusa de que estuvo ocupado todo el día cocinando, que su celular no funcionaba y un millón de barrabasadas más.

Llegamos a un acuerdo porque según él ya tenía absolutamente todo listo, pero todo iba a dar comienzo a las 00:00, y todavía no había dj, ni luces.

Entramos al lugar de la fiesta en ese horario que acordamos y pasaron dos horas para que nos sirvan 1 gaseosa caliente (que además vecinos del pueblo le acercaron hielo) y un plato de matambre a la pizza con papas noisette frio, las papas quemadas, gente que encontró cucarachas muertas en su plato. La comida no alcanzó y este señor mandó a comprar en ese instante mortadela y queso para poder darles eso a los invitados. También no se sirvió el plato de entrada solo lo que se mencionó. El postre se sirvió alrededor de las 4 am, a una hora de que la fiesta termine. Los mozos que supuestamente eran 5 terminaron siendo 2 estaban de un lado a otro, dando la cara por este infeliz y la verdad que ellos tampoco se lo merecía, se pago $80.000 por este servicio.

Festejamos nuestro egreso como pudimos, no tenemos ni video de nuestra cena porque tampoco ni eso trajo como decía en el contrato.

Todo esto es muy triste y a nosotros vamos a recordar esto de por vida.

HUGO GOMEZ acordarte que Dios todo lo ve y en este mundo todo vuelve.

Agradecerles a toda la gente que se solidarizó con nosotros y está difundiendo lo que nos pasó, a nuestras familias que no nos soltaron de la mano jamás. Millones de gracias, muy tristes. Promo '16 Step Up.”