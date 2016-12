Cura acusado: Agustín Rosa detenido pero internado

El sacerdote Agustín Rosa fue detenido esta tarde en la finca La Cruz, de Salta, donde estaba alojado desde que fue separado de su cargo por El Vaticano.

"Los testigos ratifican la versión del denunciante". Lujan Sodero Clavet, titular de la fiscalía penal 2 de la Unidad de delitos contra la Integridad sexual, formalizó una acusación contra Agustín Rosa, sacerdote del Instituto Religioso San Juan Bautista, denunciado por abuso sexual. La orden de detención fue dictada por la jueza Ada Zunino del juzgado de Garantía de Primera Nominación, pero por los problemas de salud por los que atraviesa, su abogado solicitó que sea llevado a una clínica privada donde quedó internado, con custodia policial, según supo de manera exclusiva InformateSalta.

Esta mañana, las exmonjas Valeria Zarza y Gracia Ramia declararon durante dos horas y respaldaron la denuncia de Yair.

El joven aseguró que sufrió abuso por parte de Parma en la casa que compartían en Puerto Santa Cruz. “Me llamó una vez a su pieza, me pidió que duerma la siesta con él, yo le dije que no. Me dijo que me acueste en su cama. Él estaba tapado y yo estaba vestido. Empezó a besarme el cuello y a acariciarme la espalda y las piernas. Mientras hacía eso, se masturbaba. Sentía cómo se movía y cómo gemía”.

También denunció a Agustín Rosa. Ante el pedido de ayuda de Yair, Rosa le pidió que perdonara la debilidad de su colega y empezó a acercarse más a él. Lo invitó a vivir a Salta y abusó de él cinco veces. "Me decía que tenían varicocele y que me bajara los pantalones para revisarme”.

Luján Sodero Calvet advirtió que la pericia psicológica a Yair "es contundente". Su testimonio "describe diferentes situaciones, hay una secuencia, un historial de hechos".

La próxima semana una nueva víctima declarará en la causa. En su denuncia canónica, relata la experiencia de vivir a solas con su abusador Nicolás Parma un año en el sur. "Me mostraba en su celular alguna novedad y me empezaba a tocar el pene por arriba del pantalón, de a poco me desprendía el botón, metía su mano por debajo de mi pantalón y comenzaba a masturbarme, lo hacía hasta eyacular porque según él le gustaba que eyacule en su mano".