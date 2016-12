Se sorteó la Copa Libertadores

Fase de grupos



Grupo 1: Atlético Nacional (Colombia), Estudiantes, Barcelona (Ecuador), Ganador 2 Fase 2

Grupo 2: Santos (Brasi)l, Indep. Santa Fe (Colombia), Sp. Cristal (Perú), Ganador 3 Fase 2

Grupo 3: River, Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia), Melgar (Perú)

Grupo 4: San Lorenzo, U.Catolica (Chile), Flamengo (Brasil), Ganador 1 Fase 2

Grupo 5: Peñarol (Uruguay), Palmeiras (Brasil), J.Wilstermann (Bolivia), Ganador 4 Fase 2

Grupo 6: Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay), Godoy Cruz, Sport Boys (Bolivia)

Grupo 7: Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil), Lanús, Zulia (Venezuela)

Grupo 8: Gremio (Brasil), Guaraní (Paraguay), Zamora (Venezuela), Dep. Iquique (Chile)

Atlético Tucumán, que tendrá su primera participación internacional, debutará en la fase 2 frente a El Nacional de Ecuador. Si avanza, enfrentará a The Strongest (Bolivia) o Universitario de Sucre (Bolivia)/Montevideo Wanderers (Uruguay) por el pase a la instancia de grupos.

Instancias previas

Fase 1

1- Universitario de Sucre (Bolivia) vs. Montevideo Wanderers (Uruguay)

2- Deportivo Municipal (Perú) vs. Indep. del Valle (Ecuador)

3- Dep. Capiatá (Paraguay) vs. Dep. Tachira (Venezuela)

Fase 2

1- Atlético Paranaense (Brasil) vs. Millonarios (Colombia)

2- Botafogo (Brasil) vs. Colo Colo.

3- Atl. Cerro (Uruguay) vs. Unión Española (Chile)

4- Carabobo (Venezuela) vs. Junior (Colombia)

5- Atlético Tucumán vs. El Nacional (Ecuador)

6- Ganador 1 Fase 1 vs. The Strongest (Bolivia)

7- Ganador 2 Fase 1 vs. Olimpia (Paraguay)

8- Ganador 3 Fase 1 vs. Universitario (Perú)

Fase 3

1- Ganador 1 -Ganador 2

2- Ganador 3 -Ganador 4

3- Ganador 5 -Ganador 6

4- Ganador 7 -Ganador 8