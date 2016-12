El espinado camino a la “B” Nacional

Gimnasia y Juventud ya tienen marcado el camino que deberán atravesar para lograr el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, tras la confirmación de los calendarios, las fechas, los partidos y las localías del nonagonal de la segunda fase del torneo Federal A.

Los equipos salteños deberán disputar más de 12 partidos para lograr el ascenso. El “Albo” comenzará la primera fecha ante Unión Villa Krause y el “Santo” visitará a Altos Hornos Zapla. En tanto, en la segunda fecha, ambos se mudarán al Martearena para protagonizar un nuevo clásico.

Los que no logren clasificar en el nonagonal, se juntarán con los que clasifiquen de la Reválida y pelearán por el segundo ascenso. Nada fácil para todos los equipos que intentarán dar batalla en un formato que cambia todos los años y depende de la mesa grande del Consejo Federal.

Será una sola ronda de todos contra todos y luego se hará una tabla de posiciones en las dos zonas y los dos primeros clasificarán a la tercera fase. También clasifica el mejor tercero de las dos zonas, es decir, un total cinco equipos. El resto de los clubes pasan a disputar la segunda etapa de la reválida (Total: 13 clubes).

Ahí pelearán por el segundo ascenso. Sin dudas, el ganador de este torneo, será el equipo que tenga una mentalidad triunfadora, un excelente estado físico y que sepa adaptarse mejor al formato. En esta parte del torneo, todos arrancan desde cero y los puntos que hayan obtenido ya no cuentan.

Con este panorama los equipos salteños, tendrán que dar batalla en un torneo que tendrá un costo alto por las largas distancias. La instancia definitoria que arrancará el 29 de enero.

Fixture

1ra. fecha - 29/01/17

Chaco For Ever vs. Mitre Sgo.

GIMNASIA Y TIRO vs. Unión V.K.

A. H. Zapla vs. JUV. ANTONIANA

Sp. Patria vs. Sarmiento R.

Llibre: Unión Aconquija

2da. fecha - 05/02/17

Sarmiento R. vs. A. H. Zapla

JUV. ANTONIANA vs. GIMNASIA Y TIRO

Unión V.K. vs. Chaco For Ever

Mitre Sgo. vs. Unión Aconquija

Libre: Sp. Patria

3ra. fecha - 12/02/17

Unión Aconquija vs. Unión V.K.

Chaco For Ever vs. JUV. ANTONIANA

GIMNASIA Y TIRO vs. Sarmiento R.

A. H. Zapla vs. Sp. Patria

Libre: Mitre Sgo.

4ta. fecha - 19/02/17

Sp. Patria vs. GIMNASIA Y TIRO

Sarmiento R. vs. Chaco For Ever

JUV. ANTONIANA vs. Unión Aconquija

Unión V.K. vs. Mitre Sgo.

Libre: A. H. Zapla

5ta. fecha - 26/02/17

Mitre Sgo. vs. JUV. ANTONIANA

Unión Aconquija vs. Sarmiento R

Chaco For Ever vs. Sp. Patria

GIMNASIA Y TIRO vs. A. H. Zapla

Libre: Unión V.K

6ta. fecha - 05/03/17

A. H. Zapla vs. Chaco For Ever

Sp. Patria vs. Unión Aconquija

Sarmiento R. vs. Mitre Sgo.

JUV. ANTONIANA vs. Unión V.K.

Libre: GIMNASIA Y TIRO

7ta. fecha - 12/03/17

Unión V.K. vs. Sarmiento r.

Mitre Sgo. vs. Sp. Patria

Unión Aconquija vs. A. H. Zapla

Chaco For Ever vs. GIMNASIA Y TIRO

Libre: JUV. ANTONIANA

8va. fecha - 19/03/17

GIMNASIA Y TIRO vs. Unión Aconquija

A. H. Zapla vs. Mitre Sgo.

Sp. Patria vs. Unión V.K.

Sarmiento R. vs. JUV. ANTONIANA

Libre: Chaco For Ever

9na. fecha - 02/04/17

JUV. ANTONIANA vs. Sp. Patria

Unión V.K. vs. A. H. Zapla

Mitre Sgo. vs. GIMNASIA Y TIRO

Unión Aconquija vs. Chaco For Ever

Libre: Sarmiento R.