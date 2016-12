Ganancias: Romero cuestionó las políticas fiscales y cruzó a varios dirigentes

En el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el senador nacional Juan Carlos Romero votó a favor en general del proyecto de disminución del impuesto a las Ganancias, al que consideró fruto de más de una década de aumentar el gasto público.

No obstante, aseguró que el problema argentino es que no se cumple la ley de disciplina fiscal ni en la Nación ni en las Provincias. “Si seguimos aumentando el gasto del Estado después no nos enojemos si éste se endeuda, no se puede gastar cada día más”, señaló.

El ex gobernador argumentó que se han votado durante el año un sin número de leyes que aumentan el gasto público y otras que disminuyeron los ingresos del Estado. "Algunos siguen creyendo en esa ilusión de distribuir una riqueza que no tenemos ni hacemos nada para aumentarla; esa fórmula decididamente no funciona", arremetió.

Además se mostró crítico por la creación de nuevos gravámenes. "Ningún impuesto es bueno, ni el que derogamos ni los que se están creando. No se resuelve todo por la presión fiscal, porque si cada vez que se gasta más se crea un impuesto, el país no resolverá su difícil situación financiera”, insistió.

Por último, sostuvo que en un sistema republicano y representativo, “el consenso se logra en las cámaras, y no sushi de por medio”, en clara alusión a la cena que mantuvo Sergio Massa, líder del Frente Renovador, con varios funcionarios de Cambiemos a los fines de acercar posiciones.