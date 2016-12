El periodismo hace su balance: Macri, Urtubey y Sáenz, bajo la lupa

En una tercera entrega de la saga “balances de un año difícil”, Daniel Gutiérrez, periodista de Somos Salta y de FM La Estación, en diálogo con InformateSalta, destacó los puntos positivos y negativos de la gestión del presidente Mauricio Macri, el gobernador Urtubey y el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz.

Con respecto al primer año del líder de “Cambiemos” en el sillón de Rivadavia, resaltó como positivo la decisión política de bajar el nivel de discusión y conflictividad, casi una marca registrada del gobierno anterior. “Ahora hay más negociación, se puede charlar, hay un nivel discursivo más llano”, dijo.

Sin embargo, también subrayó groseros errores vinculados a quizás la falta de un plan de políticas a largo plazo. “Se equivocan demasiado con algunas políticas, están constantemente con la prueba y error, se mandan una macana, la gente los critica y vuelven para atrás, es como que no hay algo pensado”, detalló.

En el caso del Gobierno Provincial, como positivo, resaltó que tiene una estabilidad económica bastante fija y no tiene grandes sobresaltos. “No es que están incendiados con las cuentas, con las finanzas, arreglaron rápidamente las paritarias, todo está tranquilo, no hay conflictividad social, más allá de algún que otro caso, es mérito del gobierno que logra tener esa paz social dentro de la provincia”, señaló.

Como negativo sostuvo que todavía no pueden solucionar el tema de la desnutrición, y manifestó su preocupación por las aspiraciones presidenciales de Urtubey . “Creo que pasa mucho tiempo recorriendo el país y ocupándose de su proyecto político”, detalló.

Por último, pero no por ellos menos importante, analizó los pasos del intendente Gustavo Sáenz y su gabinete. Como positivo destacó que se hizo cargo del arreglo de calles que era lo primordial que la gente reclamaba, y gestionó muchos fondos nacionales. “Es un gran gestor, logró que desde la Nación directamente le abran la puerta.”

No obstante, también hubo puntos negativos, como la falta de acuerdo con algunas empresas de servicios, y sobre todo el funcionamiento de tránsito. “Me parece que está ausente, desaparecieron los controles, tolerancia cero, no tienen los alcoholímetros, no tienen las pipetas, prometen que van a hacer doble mano la Sarmiento y no lo hacen, anuncian plazos y no están, desapareció por completo de la ciudad”, finalizó.