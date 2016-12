Acusa a una monja por destruir su matrimonio y que la Iglesia escondió el caso

N. R., una mujer cuya identidad preservamos, trabaja en el departamento de Molinos, realizó este relato a InformateSalta. “Fue muy doloroso lo que pasé pero la mentira tienes patas cortas... Esto pasó en el 2013...” A raíz de esa relación su ex marido la echó de su casa. Denunció el caso pero las autoridades de la Iglesia no hicieron nada, dijo.

N. R. se animó a contar su caso a InformateSalta a raíz del revuelo periodístico y conmoción social por las denuncias contra el cura Rosa y los cuestionamientos que surgen a partir de ello a la Iglesia. .

Nos contó: “No me sorprende esto del cura Rosa. Yo pasé malos momentos... Trabajo hace 11 años en Molinos (Salta). Me casé en el 2008 con R. M. y después de 5 años mi matrimonio empezó a andar mal a raíz de unas monjas que dependen de la Prelatura de Cafayate. Empecé a sospechar que mi marido algo tenía con una de ellas, A. A. (identidad que mantenemos en reserva). Se negó pero empezó a hacerse el histérico y no quería saber nada conmigo hasta que me corre de la casa. Ya estando divorciada me entero que son parejas, y que incluso ella dejó los hábitos. Se burlaron de la Iglesia... de una comunidad y de la institución del matrimonio”.

Este cruel relato corresponde a esta mujer, quien incluso hizo una exposición policial para dejar testimonio de lo que le aconteció.

“Tengo las pruebas, la exposición en la Policía y los mensajes que me confirman su relación... todo Molinos lo sabía pero la última en enterarse fui yo. En ese momento me agarró shock emocional. Hablé con las monjas, el cura y le escribí al Obispo de Cafayate, pero todos se lavaron las manos. A esta mujer sierva de Dios no le importó destruir un matrimonio”.

“Escribí al Arzobispado de Cafayate denunciando la actitud de la monja y que después de 3 años me confirman la relación con mi ex marido... Fue la propia hermana de la monja quien me confirmó lo que sospechaba, que estaban juntos”, dijo a InformateSalta.

Según ella, todos en la Iglesia dicen que como que ella dejó los hábitos no pueden hacer nada.

La relación

Según relata N. R. a InformateSalta, en esa época su ex marido iba a Molinos a realizar servicio técnico de computadoras del albergue que existe ese pueblo. Se trata del albergue San Agustín donde trabajan monjas que son enviadas a esa zona.

“Cuando hablé en octubre con las monjas de Molinos me confirman que ella pide un tiempo entre Julio de 2013 a Julio de 2014, deja los hábitos, tiempo que coincide cuando me deja mi marido y se va de mi casa”.

Sobre qué hizo respecto a este caso, señaló que le dijo al Monseñor que le mandaba las pruebas y esperaba se tomen medidas con esta mujer, que estás personas no pueden estar en la Iglesia, que deben ser excomulgados… pero se enojó conmigo. Todos en Molinos sabían que me había dejado y estaba en pareja con la monja..., acusó.