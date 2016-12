“Están agrandando las cosas, el padre Rosas es inocente y quieren embarrarlo”

Impedido de oficiar misas e impartir sacramentos, el cura Jorge Crespo, polémico como siempre, se sumó a las voces que opinaron sobre las acusaciones por abuso sexual que recaen sobre el padre Agustín Rosas.

“Habría que preguntarle al obispo si él estuvo seis días viviendo, comiendo con toda la comunidad si no se dio cuenta de algo, quiere decir que no hay nada, que es inocente y sino no tiene la capacidad para ser obispo y si se dio cuenta o es cómplice o el hizo la denuncia. Estas cuestiones se ven, se dan cuenta que hay un cariño especial por alguno, una caricia,” disparó.

Ante ello, consideró que se tratan de denuncias que son difíciles de comprobar, llamó a la reflexión de los dos denunciantes y dijo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

“Creo que están agrandando las cosas, que hay cosas extrañas. Al principio la intervención era porque parecía que vendía droga y que lavaba plata, como no encontraron nada de eso, aparecieron estas dos personas ahora como que me violaron, que me manosearon, las cosas que dice el muchacho no las podes probar. Creo que alguien les da letra para embarrar la vida del padre,” opinó.

Finalmente, pidió a los salteños que recen por Rosas. “El padre es mi hermano en el sacerdocio y él cuenta con lo poco que le puedo ofrecer, que es mi oración que es muy importante para que esté bien,” expresó.