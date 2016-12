Concesionarias, el segundo rubro más denunciado por los consumidores

Las denuncias por no cumplir con lo prometido y pautado suele ser un común denominador en las ventas de planes de ahorro de las concesionarias. Lamentablemente con el afán de vender e incrementar las ganancias apelan a mentiras que sólo terminan afectando al consumidor del bien al momento de la adquisición. “A la cuota cuatro te entregamos tu auto sin entrega”, “te bonificamos flete y patentamiento”, “la cuota sólo te va ir subiendo de a poquito” son algunas de las frases que muchas concesionarias utilizan a través de sus vendedores para convencer.

En este marco, la Secretaría de Defensa del Consumidor, no ha sido ajena a los engaños que muchos salteños han sufrido durante el 2016. De las 8.600 denuncias recibidas durante el año, casi 1.400 fueron por publicidad engañosa, incumplimiento de contratos, problemas con la facturación de parte de concesionarias.

“Tenemos distintos tipos de actuaciones en planes de auto: Incumplimiento de contratos, por ejemplo por promociones y ofertas como cuando te dicen te suscribís y tenés flete y patentamiento gratis y cuando te toca a vos eso no existe. Por eso venimos recomendando que la gente conserve la publicidad, porque quién tiene que hacerse cargo es quién publicitó. La realidad es que vos tenés una publicidad que obliga y modifica el contrato redactado” indicó Carina Iradi a InformateSalta.

Otras de las cuestiones que resaltó la Secretaría del Consumidor es que hay que asegurarse que el contrato diga expresamente que se establecen 12 cuotas fijas ya que no todas las concesionarias las tienen. “En una misma concesionaria tienen una multiplicidad de planes increíbles y vigentes, por lo que el contrato tiene que decirlo. Pasa que el promotor me ofrece una cosa, me quedo con lo que me ofreció y termino firmando un contrato distinto” agregó la funcionaria.

En cuanto a las ofertas radiales, Iradi aseguró que si bien el oyente no puede tener grabado lo que el promotor ofreció al aire, la radio si lo tiene y el organismo al momento de la denuncia puede solicitarlo. “Entonces tenemos que saber en dónde lo escuché y cuando porque cuando uno escucha se tienta con la promoción, que sin ella no lo hubiera contratado. Por eso apuntamos que se pida toda la información” explicó la Secretaria de Defensa del Consumidor a InformateSalta.





“Por ahí uno piensa que la oralidad de la radio se la lleva el viento pero no, porque son espacios pagados y contratados con lo cual la radio nos podrá brindar esta información. De hecho los mismos mensajes de textos con el vendedor nos sirven como prueba porque ellos también obligan a la empresa. Varias sanciones a las empresas se han dado por este tema”

Los incumplimientos en la entrega del vehículo se han dado hasta con 90 días de atraso. “Ya se ha licitado, se es adjudicatario, le tenían que dar el auto a los 30 días y resulta que no llegó y se espera los 60 días y se lo vuelven a prorrogar porque sí y llegan a los 90. Son los inconvenientes sobre todo en esta época porque el costo del flete y patentamiento es diferente con respecto a diciembre y enero, entonces la empresa obliga a asumir mayores costos al consumidor” manifestó Iradi.

Si alguna de estas situaciones te ocurrió o te está ocurriendo y no lo denunciaste podes acercarte a la Secretaría de Defensa del Consumidor en España al 1350, al 0800-555-3332 o a través de la APP Consumidor Salta.







Denuncia contra Concesionarias

Tras la denuncia del abogado Daniel Paganetti contra la concesionaria Horacio Pussetto por maltrato, hoy a las 9.00 se realizó una nueva audiencia de conciliación en las oficinas de la Secretaría de Defensa del Consumidor.