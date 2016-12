Mirón: denunció que la filmaban con el celular cuando se bañaba

El incidente, según informaron fuentes policiales, ocurrió en un departamento de Villa Palacios el lunes pasado, cuando una joven de 21 años, cuya identidad se mantiene en reserva, se bañaba en horas de la tarde. La denuncia por este hecho fue radicada en el destacamento policial de la zona.

La joven sostuvo que mientras se bañaba alcanzó a ver algo extraño que se movía debajo de la puerta del baño, descubriendo luego que se trataba del teléfono celular de su abuela, una mujer anciana ya. Al percatarse de que en realidad era blanco de una filmación y de fotos, la mujer salió rápidamente del baño.

De inmediato fue con su abuela, quien descansaba y no se había percatado de nada. Tras informarle lo sucedido, la mujer revisó su teléfono celular a fin de establecer si había imágenes suyas, pero no pudo encontrar nada. No obstante, la joven manifestó sus sospechas en torno a un tío, quien reside en el departamento y tiene antecedentes por delitos sexuales.

Ante esta situación, la abuela le reclamó al familiar acusado su conducta, pero el sujeto se negó y se retiró del domicilio. Al respecto, la joven en su denuncia reveló que el mismo fue denunciado por un abuso sexual, aunque el caso no prosperó por falta de pruebas.

Al día siguiente, después de haber radicado la denuncia del caso, la joven regresó al destacamento policial para ampliar su denuncia, oportunidad en la que reveló que su tío se hizo presente en su domicilio y la amenazó con agredirla si es que lo metían preso.