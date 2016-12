Campaña de donación de Sangre: “Tenemos un déficit acumulado”

La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Roxana Ponce, brindó detalles sobre la campaña que lanzaron por las fiestas de Navidad y Año nuevo.

Consultada sobre la cantidad de donantes que necesita el Centro, Roxana dijo a InformateSalta: “Lo ideal es que tengamos 100 como mínimo, pero estamos alrededor de 60, tenemos un déficit que se viene juntando”.

Hoy se instaló un puesto en Plazoleta IV Siglos que atenderá hasta las 12:30 horas. El jueves 29 harán la misma actividad de 07:30 a 12:30 en el mismo sitio.

El viernes 23 y sábado 24 brindarán atención especial en el Centro Regional de Hemoterapia, en Bolívar 687, de 07 a 12 horas donde recibirán a quienes se acerquen de manera voluntaria a donar. Lo mismo sucederá el viernes 30 y sábado 31.

Recordamos que para ser donantes las personas deben tener entre 18 y 65 años. El peso mínimo requerido es de 50 kg y tendrán que encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.

También, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario concurrir en ayunas para realizarse la extracción, que es anónima y gratuita.