Sanatorio Modelo: pacientes denuncian maltrato de los médicos

A la eterna espera de la que son víctimas cada vez que necesitan atención médica de urgencia, se sumó en las últimas horas una denuncia contra un profesional, quien lejos de velar por el bienestar de sus pacientes, les propinó una catarata de insultos, y los echó de su consultorio, ubicado en el Sanatorio Modelo, sito en Mitre al 400.

La denunciante, de nombre Patricia López, hizo pública la situación a través de FM Aries, donde relató con detalles pormenorizados el maltrato de un profesional médico hacia un paciente en silla de ruedas, quien presentaba un delicado estado, y estaba al borde de descompensarse. “Fue lamentable”, inició su relató.

La mujer explicó que ayer, cerca del mediodía, acudió junto a su mamá y su hermano, al Sanatorio Modelo, donde ya es una triste costumbre que deben esperar una hora y media mínimamente para ser atendidos, según dice, debido a que al médico, a quien identificó como Víctor Canelada, no le gusta esperar a nadie.

Sin embargo, no todo acaba allí, ya que una vez que el profesional llegó al consultorio, según denunció, empezó a hacer pasar a gente conocida. “Yo estaba re enojada, ya casi dos horas de espera, fui a hablar con la secretaría y pedí el libro de quejas”, contó.

Pero para su sorpresa, la película de terror, aún no había terminado. Cuando regresó a la sala de espera, advirtió que había una mujer que estaba con su mamá en una silla de ruedas, quien tras sentir un visible malestar, comenzó a golpear la puerta del consultorio. “Empezó a sudar, se descompensó, estaba muy mal, y todo el mundo le dijo entrá vos, entrá vos”, recordó.

No obstante, el buen gesto de la gente, no alcanzó. El médico abrió la puerta, y empezó a insultarla desde dentro de su consultorio. “Empezó a decir saquen eso de acá, rajá de acá, y malas palabras, por lo que la mujer se tuvo que ir, muy mal, yo después hablé con la mujer, y me dijo que creyó que su mamá se moría”, precisó.

Para su mala fortuna, las siguientes víctimas eran ellos. “Después nos insultó a nosotros, nos reclamo haber pedido el libro de quejas, tiró todas la cosas del escritorio, dijo que nosotros no éramos nadie para estar ahí, que no teníamos derecho a nada, que él era un médico y que nosotros no teníamos derecho ni siquiera a quejarnos, y luego empujó a mi hermano para que nos fuéramos”, contó.

Tras el inesperado accidente, se dirigieron a realizar una nueva queja, pero no obtuvieron respuestas. “Me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que lo lamentaban mucho pero que Víctor Canelada es el director del hospital, así que él es quien decide”, finalizó indignada.