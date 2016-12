Dos niños ingresaron por quemaduras al Hospital Materno Infantil

La manipulación de pirotécnica por parte de los niños puede causar daños de por vida, no sólo en ellos mismos sino que el mal uso puede derivar en quemaduras de amigos o familiares.

El gerente de relaciones institucionales del Hospital Materno Infantil, José Luís Ángel, contó que éste año tuvieron el ingreso de dos niños quemados antes de lo esperado: “Uno ingresó el 27 de noviembre y el 9 de diciembre, por suerte ninguno de gravedad”.

Ángel destacó la importancia de concientizar a los adultos para que controlen que los menores no utilicen fuegos artificiales.

“Si un chico no es responsable para manejar un arma de fuego, la pirotecnia es igual porque tiene un nivel de peligrosidad que el niño no está en condiciones de manejar porque no conoce los riesgos”, dijo en FM Cielo remarcando la irresponsabilidad de algunos adultos que compran pirotecnia para los menores.

El año pasado el 26 de diciembre ingresó de urgencia al nosocomio un niño que le había ingresado una esquirla y le perforó el ojo: “Ese niño tuve tres cirugías y hoy el equipo del hospital trabaja incansablemente para que recupere le visión normal”, manifestó.

Medidas preventivas: