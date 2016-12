Ganancias: Arrancó la sesión en Diputados para convertir en ley la reforma

La Cámara de Diputados debate hoy el proyecto de reforma de Ganancias acordado entre el oficialismo y la oposición, confirmó La Nación. Ayer, la Cámara baja emitió dictamen favorable en la comisión de Presupuesto a la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado sobre la modificación del impuesto.

El dictamen contó con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción del Frente para la Victoria (FPV) y el Partido Obrero. El kirchnerismo insiste en votar el proyecto tal como salió de Diputados y no con las modificaciones que surgieron tras un pacto entre el Ejecutivo y la CGT.

"Lo vamos a votar tal cual está"

El diputado nacional Felipe Solá (Frente Renovador) aseguró que la Cámara de Diputados no impulsará cambios en la iniciativa y que la ley se votará "tal cual está". "No creo que haya discusión. No podemos hacer cambios, porque volvería al Senado y no hay fecha para tratarlo. No lo podemos postergar, vamos a votar la ley tal cual está", afirmó.

Por su parte, Diego Bossio (Bloque Justicialista) señaló que el proyecto "es superior" al que había presentado el oficialismo antes del debate en Diputados y anticipó "se va a aprobar" hoy en la Cámara baja.

Seguí la sesión de diputados online: