Raymundo Sosa, abogado defensor de Agustín Rosa, pedirá domiciliaria

Raymundo Sosa, abogado defensor de Agustín Rosa, el cura acusado por abuso sexual, dio su versión sobre el caso. Dijo que la Fiscalía a cargo de María Luján Sodero, tuvo un año la causa y nunca se informó al implicado. Pedirá prisión domiciliaria por el estado de salud del cura.



“Más sabe la prensa que la propia defensa, no tenemos conocimiento de nada”, sostuvo el abogado en diálogo con el sitio La Gaceta de Salta.



Agregó que el caso tiene una particularidad y que “la fiscalía tuvo un año el expediente e investigando y la defensa no participó en ningún momento. El nuevo Código penal le da igualdad a la fiscalía y a la defensa para poder estudiar el tema. Deberían haber notificado al padre y eso no sucedió y no sabemos de qué nos tenemos que defender”.







Sosa señaló que pedirá que Rosa continúe detenido “en el mismo lugar en que el padre se encontraba. Está con problemas médicos, está con oxígeno. No hay peligro de fuga. Además, él tiene una cuestión canónica, interna de la Iglesia que lo mandó a recluirse en esa finca”.



Por último, el letrado dijo que el padre Rosa “me dijo que esto es una infamia y yo le creo. Vamos a hacer todo lo posible para demostrar la verdad”.