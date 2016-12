Secundario en Salta: “Sólo el 49% egresa en el tiempo previsto”

Cierra otro año en Salta y los balances continúan compartiéndose desde los distintos sectores, organismos y entidades de la provincia. En este caso, fue la ministra de Educación, Analía Berruezo, quien comentó unos datos respecto al estado educativo.

En diálogo con FM Profesional, la titular de la cartera no dudó al momento de afirmar que “tenemos una gran debilidad en los chicos que egresan de las escuelas secundarias”. Sobre esta cuestión, Berruezo explicó: “Del 100% de alumnos que ingresan a las escuelas secundarias, el 49% lo hace en el tiempo previsto".

La ministra agregó termina el secundario el 82%, pero no en el tiempo que está previsto. “Es un tema concreto para trabajarlo, lo estamos haciendo desde hace 3 años; estamos trabajando con planes de mejora, con los directivos, pero nos demanda mucho más tiempo”, argumentó.

Del mismo modo, Berruezo agregó que un segundo punto a trabajar en el próximo ciclo será la formación docente, que “es un eje fundamental en el Ministerio, porque el 100% de la formación de nivel primario pasa por instituciones de educación superior”.

Finalmente, la ministra se refirió a la cuestión del paso de alumnos de escuelas públicas a instituciones privadas. “Estadísticamente hablando no se dio, no hubo chicos de escuelas públicas que pidieron pase a escuelas de gestión privada, no porque fueron mejores o peores, sino porque la propuesta pedagógica es distinta, como lo es entre las mismas escuelas privadas y entre las distintas instituciones de gestión públicas”, razonó.