“En un año especialmente difícil, el balance es positivo”

El ministro de Gobierno de la Provincia, Juan Pablo Rodríguez, ante los micrófonos de FM Pacífico, consideró que ha sido uno de los años más duros de los últimos 10 o 15 años de la Argentina en general, y eso repercutió directamente en las provincias, y en los municipios.

No obstante, sostuvo que a pesar de haber sido un año muy complicado en lo económico, está culminando un año en paz. “Eso es muy importante, vemos que en otras provincias esto no sucede, por distintas situaciones o políticas o sociales, y por suerte la provincia de Salta, no tenemos esos incidentes”, dijo.

En ese marco, resaltó que la provincia de Salta al advertir que iba ser un año muy complicado en lo económico, decidió tomar un crédito para destinarlo a la obra pública. “Hay llamados a licitación y procesos de inicio de obras que ya están empezando, lo que nos permitirá salir del ciclo negativo de la paralización de la obra pública”, sostuvo.

Además resaltó la defensa de los intereses de la provincia por parte del gobernador Urtubey en Buenos Aires, tratando de paralizar el proyecto de media sanción que venía de Diputados al Senado y que perjudicaba a la provincia por la pérdida de casi 1500 millones de pesos para el año que viene. “Creo que es otro punto que se suma para que el año que viene estemos un poco mejor”, detalló.

Con respecto a la figura de Urtubey, aseguró que se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los principales actores de la política nacional. “No hay muchos actores de semejante envergadura, se ha convertido en el líder de un espacio político en la república Argentina, y un referente para los gobernadores del peronismo en el país, lo que le da posibilidades de ser una alternativa que pueda competir en el país”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que en Salta la idea es ir a elecciones unificadas en agosto y en octubre. “Tenemos todavía una posibilidad de hacer el mismo formato, vamos a trabajar en ese sentido, pero en caso que no se pueda, el ciudadano salteño tendrá que ingresar al aula, y votar con dos sistemas diferentes, con voto papel y la boleta electrónica”, dijo.

También destacó el anuncio de la devolución del 1.5 por ciento de coparticipación de los municipios, que implica el 50 por ciento más de coparticipación para los municipios. “Siempre hemos trabajado con los municipios sin importar el color político el cual representen y eso es en beneficio de todos los salteños”, señaló.

Por último, manifestó que a partir del mes de marzo veremos un impacto importante en la obra pública en todo el territorio provincial. “Es impresionante la cantidad de obras que ha licitado con el dinero de los fondos del crédito, eso sumado a los dineros que están llegando de la Nación, van a hacer que Salta tenga un importante nivel de obra pública”, finalizó.