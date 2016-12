La carta de una madre que busca desesperadamente a su hija

Através del Facebook una lectora se comunicó para compartir una estremecedora carta contando una desesperada búsqueda de una madre.

La mujer compartió su historia en las redes sociales y se viralizó en minutos.

ESTOY EN BUSCA DE MI HIJA

Esta nota se escribe el día 22/12/16 en Guaymallen, Mendoza, Argentina. Mi nombre es; GRACIELA MERCEDES LEGUIZAMON CEJAS. DNI: 17.796.265, FECHA DE NACIMIENTO 24/09/1965. LUGAR DE NACIMIENTO: Santiago del estero. Tengo 51 años y quiero contar la versión de mi historia para que pueda ser compartida en toda la Argentina o Latinoamérica.

Tengo una hija que anhelo encontrar, me fue usurpada, robada, me engañaron para que supuestamente la diera en adopción, invito a los lectores que puedan leer y reflexionar y aportar datos verdaderos que no me hagan ilusionar.

A los 15 años de edad me llevaron a trabajar a Capital Federal de empleada doméstica, cama adentro en un departamento. A los 16 años quedo embarazada, en situaciones tristes de contar. Sigo a cargo de mi PATRONA (…………………………). Para dar a luz, mi patrona me lleva a Santiago del estero, en el hospital de un pueblo llamado PINTOS, mi parto fue normal y fui retirada a los días por mis padres que son del mismo pueblo, ya que era menor. Aparentemente se conocían mis padres con mi patrona, que tenía una hija viviendo en Santiago del Estero llamada ANA MARIA……………… DE ORTIZ. (Posiblemente). Mi bebe era de test blanquita y ojitos claros. La tuve en mis brazos dos semanas aproximadamente.

Mis padres hablan conmigo y me dicen que tengo que ir a trabajar de nuevo a Buenos Aires para juntar plata y poder mantener a mi hija y mandarle lo que ella necesita. Mis padres se llaman Timo… y mi madre fallecida Petrona. En el transcurso de esos días viene mi patrona y habla con mis padres y les dice que ellos se van hacer cargo de mí, y trabajando en su casa ellos podrían ayudarme. Esta patrona se hospedaba en la casa de su hija ANA MARIA, que vivía cerca.

Lamentablemente yo me voy a Capital Federal por trabajo, me cuentan que en Santiago mientras yo ya no estaba ANA MARIA con otra joven le ofrecen ayuda a mi madre porque la bebe estaba enferma y mi padre se iba por la semana al campo. Esta joven, le pregunta a mi madre si esa es la bebe de Graciela, ella responde que sí, esta se la pide porque estaba dada en adopción, en esta situación estaba también mi hermana, quien escucho esto, mi familia cree que yo la di en adopción. Ella ve como una avioneta aterriza en una planicie detrás de casa y esta joven se lleva a mi hija, Momento tristísimo.

Volviendo mis recuerdos hacia atrás, durante el embarazo, mi patrona se veía seguido con una mujer llamada MARTA de test de piel morocha esposa de un militar y que vivía también en capital en un lujoso departamento cercano a ONCE. Como yo era la que hacia todo en esa casa podía escuchar todas sus charlas y alardes de su buena vida económica, MARTA supuestamente no podía tener hijos.

Cuando yo vuelvo por segunda vez a trabajar con mi patrona, mientras mi hija estaba en Santiago, un día viene un remis a buscarme y me llevaron a un departamento, donde había más de 6 personas. Su discurso comenzó en que me querían ayudar y conocían la situación de mis padres que eran muy pobres y no podían mantener una bebe; ellos le iban ayudar gestionando ayuda económica “imagínense que yo era muy joven, de campo, inocente y casi no podía leer” recuerdo que me hicieron firmar papeles para poder ayudar a mis padres y mi hija.

Cuando llegue al departamento me encuentro con una situación muy difícil, ya que MARITE, otra hija de mi patrona, discute con su madre porque ella quería mandar ropita para mi hija, le cuenta la verdad en esta discusión y MARITE me viene a contar la verdad de lo que habían hecho. Llore, llore y llore, no sabía qué hacer. MI patrona al yo enfrentarla y pedirle explicación ella me dice que mis padres no podían mantener a mi hija y que ellos la dieron en adopción.

Seguí un tiempo más en ese trabajo, no volví a saber más nada, hasta que años después volví a pintos ya con tres hijos una de 6, y dos varoncitos de 4 y 2. Mi situación económica no era buena pero si había podido conformar una familia, vivía en la casa de mi suegro en San miguel provincia de Buenos Aires. Cuando ya estaba de visita en pintos quise volver al pasado y mi madre me cuenta que a su nieta no se la quisieron dar porque había sido dada en adopción. En este transcurso hubo muchas peleas y me voy a ver un tío en el campo. Después mi madre me dice que mi hija me estaba buscando, había venido con alguien y como yo no estaba no le pudieron decir donde me podían encontrar, cuando volví a PINTOS intente buscarla, pero no sabía dónde, estaba enredada en una telaraña de mentiras y encubrimientos. Hasta hoy no se la verdad. No sé si fue un delito, no sé si el engaño se puede remediar, pero lo que si se es que tengo una hija y lo único que deseo es que sepa que yo no la abandone. Ella tendría entre 34 y 35 años aproximadamente. Nació un año antes de la guerra de Malvinas aproximadamente.

Cuando me fui de pintos ya no volví, vivimos con mi esposo y mis hijos en MORENO, hasta el año 2000 y después nos mudamos a MENDOZA.

Hoy ya con la ayuda de mis hijos que ya crecieron y me están apoyando para encontrar a su hermana, después de mucho tiempo lo vuelvo a intentar, no lo hice antes porque estaba intentando sobrevivir, desde poder tener un techo, la economía, y con los diez hijos que tengo cerca mío, pero sé que voy a encontrar a mi primogénita y todos los que hayan leído sé que me ayudaran.

Graciela.

Tú mamá.

P.D. Tal vez esta chica sabe que es adoptada, pero deseo que sepa que tienen una mama que la engendró y que se la arrebataron, cualquier información comunicarse al 2614906790- 2614906822. O al mail: jlag_021@yahoo.com.ar

Fuente: Nuevo Diario de Santiago del Estero