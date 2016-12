Con diez frases, Maradona habló de todo

Diego Armando Maradona habló por primera vez desde que llegó a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año. En una entrevista con la Oral Deportiva por Radio Rivadavia, las 10 frases más destacadas del Diez.

LA DECISIÓN DE CARLOS TEVEZ DE JUGAR EN CHINA

"Que Tevez se vaya a China, como jugador de fútbol me parece fantástico, pero como hincha de Boca no porque lo perdemos. Hay muy pocos jugadores que le ofrecen lo que le están ofreciendo a Carlitos. Es una suma tentadora y no nos olvidemos que cuando él bajó un poco el ritmo en Argentina se le machacaban un montón de cosas y nadie se acordó en ese momento que antes de elegir a Boca, la Juventus le quería renovar, el Atlético Madrid también lo quería, junto a un montón de equipos de Europa".

"El fútbol es así, te da y te quita constantemente. No sé si será por plata, porque tuvo unos pases enormes y tendrá muchísimo dinero, pero tampoco es para decirle que no a los chinos que vienen con una fortuna. Lástima que no hay reemplazante para Boca. Ese es el problema".

"El único problema que le veo en esta decisión es que si elige China creo que nos tenemos que olvidar de Carlitos Tevez en la Selección. Estamos demasiado lejos, no lo va a poder ver Patón (Bauza). Del fútbol chino acá te dan los goles ridículos nada más y lo vamos a perder de vista. Patón me dijo que lo estaba siguiendo, pero es una decisión muy personal. Es algo que lo decide él así como decidió casarse y hacer fiesta en Uruguay, no le pidió nada a nadie. Él tiene sus ideas, se paga sus gustos y hay que dejarlo vivir tranquilo porque la verdad es que si hay un jugador del pueblo, se llama Carlos Tevez".

SU CONFLICTIVA SALIDA DE LA SELECCIÓN Y EL DESEO DE VOLVER

"Yo estaba para seguir en la Selección, era lo que quería y los muchachos (jugadores) lo habían pedido después del partido de Alemania y hasta vinieron a la habitación. Pedí tiempo pero estaba convencido de continuar y no sabía el problema que después se me armó con Mancuso. Yo no me traicioné a mí mismo, que es lo que me queda como para consolarme. Igualmente, no pierdo la ilusión de algún día volver al predio (de la AFA). No lo dejé, por bancar a un hombre que era mi amigo hice lo que tenía que hacer en ese momento".

LA CRISIS DE LA AFA, EL PEDIDO DE INFANTINO Y SU CRÍTICA A TINELLI

"Me gustaría que el presidente de la AFA sea uno que no haya robado. Todos estuvieron al lado de Grondona, lo conocieron y saben lo que robó. Están con una pata metidos todos. Infantino me dijo que va a ser muy duro con el fútbol argentino, incluso hasta podría pararlo. Si no se ponen de acuerdo entre los dirigentes, si no ponemos gente que realmente quiera que el fútbol salga, estamos al horno y corremos el riesgo de no tener fútbol. Y esto es dicho por el presidente de la FiFA, no lo digo yo. Yo le dije en la cara que si nos saca el fútbol nos matamos a piñas en la calle, somos un país de fútbol, lo que nos hace feliz es el fútbol de cada domingo".

"Infantino quiere definitivamente que le presente a alguien que pueda dirigir el fútbol argentino y eso para mí es muy difícil. Pero para hacer feliz a la gente, vale la pena el esfuerzo y me voy a reunir con dirigentes. Yo no me voy a fijar ni en Boca ni en River, me voy a fijar en los que hagan mejor al fútbol argentino, empezando por las inferiores. Porque todos estamos preocupados del Mundial 2018 y yo pregunto qué pasará después de Messi. Estamos muy mal, nos han dejado vacíos".

"Tengo varios nombres, hablo mucho con gente en la AFA, allí dejé amigos. También hablo con dirigentes que están en contra de lo tanto que se robó. Infantino me dio la libertad absoluta para que yo hable con los dirigentes que quieran salvar al fútbol argentino más que nada. El 9 de enero le tengo que llevar el nombre al presidente de la FIFA.Pueden ser varios porque luego van a ir a las elecciones, que no sé quienes se presentarán. Trataré de hablar con la mayor gente posible".

"Tinelli quiere ordenar el fútbol y ser presidente de AFA, pero le queda muy grande me parece. Yo tengo que escuchar a todo el mundo y ver qué se puede hacer. Cuando te dan un cargo como el que me dieron a mí algunos se ponen celosos. Lo voy a tener en cuenta(por Tinelli), aunque me parece que no es la solución (para la AFA)".

SU FUTURO Y LAS GANAS DE DIRIGIR

"Acabo de renovar por tres años en Dubai. Pensaba hacerlo por uno y lo hicieron por tres. Además soy el embajador con libertad absoluta de irme si me viene a buscar un equipo de Dubai, su Selección o cualquier equipo que me quiera llevar. Ellos no tienen ninguna clase de problemas en dejarme entrenar y seguir trabajando para ellos. Eso es algo maravilloso".

"Extraño el perfume del pasto. Tengo un contrato buenísimo como embajador pero cuando ves una pelota te desesperas, y más cuando le agarras el gustito a ser DT. Me tocó alejarme hace cuatro años, pero nunca perdí la sensación de que iba a volver. Fui a ver la selección de Emiratos y llegué a mi casa todo contracturado porque te metes en el partido".

