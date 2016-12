Pelea en una boda después de que el ex de la novia pusiera fotos hot de ella en las mesa

Una pelea masiva estalló en la recepción de la boda después de la ex pareja de la novia pusiera fotos intímas de ellos en las mesas de los invitados.

Una pelea masiva estalló en la recepción de la boda después de la ex pareja de la novia pusiera fotos intímas de ellos en las mesas de los invitados.



En el video, filmado en Toronto, Canadá se ve a los huéspedes son vistos lanzando puñetazos y lanzandose sillas en una pelea fuera de control.



Un usuario de Twitter aseguró que las peleas fueron provocadas por la ex pareja de la novia que cubría las mesas con fotografías lascivas de su ejecución de un acto sexual. Otro reconoció que había desde antes una disputa familiar.



No está claro cuando fue filmado el video, pero fue compartido el 22 de diciembre en Twitter y rápidamente se volvió viral.



Mirá el video: