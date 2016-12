Violencia de género: Su ex marido la obligó a tajearse su nombre en las piernas

Una mujer denunció violencia extrema por parte de su ex pareja, quien además de pegarle le pidió que se tatúe su nombre si no quería que la mate. La hija del sujeto la ataca constantemente pese a la prohibición de acercamiento. Terrible.

Virginia Colque, es víctima de violencia extrema por parte de su ex marido y su hija desde hace 5 años. Por eso realizó un desesperado pedido a la justicia para que agilicen los papeles por las denuncias que presentó. El relato es realmente desgarrador.

La mujer debió tatuarse, con lo que pudo “Pipo” en sus piernas, que es el apodo con el que se conoce al sujeto y tajearse sus brazos intentando retirar unos tatuajes que tenía de una relación anterior, mucho antes de conocerlo.

“Me obligó a que yo me ponga las iniciales de él hasta me obligaba que yo tome su saliva y su semen, porque sino me decía que yo lo humillaba, la plata de mi hijo se gastaba el también. Siempre va y se mete en mi casa en estado de ebriedad y si yo lo denuncio, ya la hija me ataca,” contó entre lágrimas a Canal 11.

Pese a las prohibiciones de acercamiento, estas dos personas la hostigan constantemente sin ningún escrúpulo. Virginia teme por su vida y la de sus hijos. “Tuve que vender mi casa para estar más segura y que a mis hijos no les pase nada, porque yo ya hice denuncias en contra de mi ex marido y de la hija, que la última vez me golpeó casi me sacó el ojo,” dijo.