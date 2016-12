Busca a su madre biológica que lo dio en adopción hace 50 años

Marcos Antonio Velázquez, un salteño nacido en Tartagal que actualmente vive en Vaqueros, busca a su madre biológica, quien lo dio en adopción hace 50 años en esa localidad norteña. Si bien no tiene muchos datos, confía en poder encontrarla.

“Tengo por dichos de mi hermano de crianza de que mi mamá se llama Esther Salto o Saldo, mi madre biológica supuestamente. Tengo entendido que vivía en Salvador Mazza, Pocitos, por la zona y que soy producto de un embarazo de un señor que se llama, o se llamaba, Jorge Cohen,” dijo en diálogo con este medio.

Si bien contó que tiene un número telefónico de su hermano biológico, por parte de padre, aún no intento comunicarse con el debido a que según le contaron, no se habría hecho cargo de su embarazo al tener una familia ya constituida.

Además, tendría una hermana, hija de su madre producto de otra relación, que sería entre 5 y 6 años mayor que él. “Esa señora creo que se fue a vivir con un militar no sé a dónde. No sé si lo trasladaron de Tartagal, no sé si trabajaba en la casa del militar y se la llevaron como empleada doméstica, no se eso ya fehacientemente,” manifestó.

Su madre de crianza no quiso aportarle ningún dato sobre sus verdaderos padres. “Por celos o no sé porque motivo pero aduce que no se acuerda. Yo no puedo creer, no me cierra que una madre que de adoptó no se va a acordar el nombre de tu madre biológica,” relató.

Marcos no tiene ningún interés más que el conocer su historia de vida, sin resentimientos, solo quiere poder charlar con su mamá y que le cuente exactamente qué fue lo que pasó y los motivos que la llevaron a entregarlo en manos de otra mujer.

“Lo que quiero es conocer a mi madre. En principio hubiera querido conocer a los dos, pero me dijeron que ya falleció mi padre. Conocerla y preguntar como fue el tema, nada más. No es juzgarla ni nada, demasiado debe tener con haber abandonado a alguien así, debe haber sido duro. La idea es saber cómo fue,” subrayó.

Cabe destacar que el hombre vivió en Tartagal hasta los 42 años, fue registrado en esa localidad y apunta a que alguna persona que viva por la zona pueda ayudarlo. Si alguien tiene algún dato sobre la señora buscada, puede aportarlo al teléfono celular (387) 155374718.