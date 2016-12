Se rindieron los secuestradores y liberaron a todos los pasajeros

Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways, proveniente de Libia, aterrizó en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo. Desde entonces, los terroristas empezaron a liberar a los rehenes y, finalmente, se entregaron.

Aproximadamente una hora y media después del aterrizaje, los dos terroristas a bordo del avión liberaron a 25 pasajeros, grupo formado por mujeres y niños. Después, dejaron descender a todos y detrás de ellos depusieron su actitud.

Así lo confirmó el primer minitro de Malta, Joseph Muscat, en su cuenta de Twitter. "Los secuestradores se rindieron y fueron detenidos", informó, dando por finalizado el conflicto.

El premier también había confirmado: "El vuelo #Afriqiyah de #Sabha a #Tripoli se ha desviado y ha aterrizado en #Malta. Operaciones de coordinación de servicios de seguridad".

