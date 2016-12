Entrevista laboral picante: le pedían que se saque una prenda de vestir por cada respuesta equivocada

El acoso sexual denunciado, según informaron fuentes policiales a Informatesalta, ocurrió el martes pasado a media mañana en la oficina de una empresa de seguridad, ubicada sobre calle Maipú. La joven que vivió esta experiencia, según la denuncia radicada en la Comisaría Quinta, identificó al sujeto sólo como “Juan Carlos”.



La mujer, de 31 años y residente en barrio Parque General Belgrano, contó que ya había visitado dicha empresa, desde donde le dijeron que volviera en otra ocasión. Así lo hizo el martes pasado, alrededor de las 10.30, siendo atendida por el supervisor de Personal.



Una vez que estuvieron en la oficina del encargado, la joven denunció que el supervisor comenzó a realizarle preguntas extrañas, como por ejemplo si recordaba su nombre, y como respondió que no le dijo que eso significaba un punto menos para sus chances de obtener un empleo en dicha empresa.



Después el supervisor le dio su número de teléfono y le pidió que lo ingrese en la agenda de su celular, pero la joven respondió que lo anotaría en un papel, circunstancias en que el tal “Juan Carlos” le dijo que ese era otro punto menos para su entrevista de trabajo.



Luego, el acusado volvió a insistir y le pidió a la joven que le enviara una foto suya y la dirección, pero la joven volvió a ser evasiva y dijo que no podría hacerlo debido a que no tenía crédito en su teléfono celular. “Cuando llegues a tu casa vas a mandarme una foto tuya y tu dirección”, le había pedido.