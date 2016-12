“Lo principal para evitar excesos es planificar la cena”

La nutricionista Alicia Celedón brindó a InformateSalta algunos consejos para evitar malestar tras la cena de Navidad. Explicó que la clave está en comer con moderación, no abusar del consumo de alcohol y elegir budines y pan de Navidad sin frutas ni nueces.

Como todos los años, la cena de Navidad y el exceso de comida pueden provocar algunos problemas el día siguiente. Es por ello que desde InformateSalta indagamos un poco más acerca de algunos puntos que se deben tener en cuenta.

“Lo primero en principal es pensar en la cena, no solo en el después, que realmente sea una cena, o sea planificar el menú, que sea una cena donde se sirve en cada plato, se come y no que quede comida para cinco días después. El problema es la cantidad, a veces los excesos son los que hacen mal,” fue el consejo de la nutricionista Alicia Celedón a este medio.

Si bien el comer un poco de todo no va a influir en el peso, la clave es hacerlo con moderación. “Si esa noche nos comemos todo y toda la otra semana que sigue también, ahí es cuando vienen los problemas. No hay que prohibir sin aplicar la moderación,” dijo.

Además, no se debe cometer el error de no comer nada durante el día para no llegar con demasiado hambre a la noche y respetar las cuatro comidas principales, tratando de comer livianito en el almuerzo.

“En cuanto a las cosas dulces, es la época del pan de Navidad, budín, optar por los que no tienen frutas o muchas nueces, que tienen muchas calorías. El secreto está en la moderación, porque una vez al año uno come pan de Navidad, pero no hace falta comerlo todo,” manifestó finalmente Celedón.