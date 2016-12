Cómo se vive la Navidad en el espacio

Existen ciertas tradiciones y eventos que no conocen de fronteras y que, salvo alguna excepción aislada, se honran en todo el mundo. Momentos como la Navidad y el Año Nuevo, por el caso, forman parte de ellos. Son costumbres presentes en cada hogar y en cada lugar donde esté presente un ser humano, incluso a distancias que alcanzan los cientos de kilómetros de la Tierra. Las fiestas de fin de año trascienden los límites atmosféricos, celebrándose también en el espacio.



En la Estación Espacial Internacional (ISS) también festejan la Navidad, y ya se preparan para recibir el 2017 a pura algarabía. Los seis pasajeros que integran la tripulación que orbita el planeta decoraron el ambiente para dar un clima que no los lleve a anhelar sus hogares y sus seres queridos.



Año tras año, los habitantes de la plataforma cambian, pero todos se esmeran en que el entorno sea lo más parecido al de su casa. Aunque el habitáculo donde conviven no es muy amplio, tienen suficiente espacio para poner algunos adornos. El arbolito, infaltable. La costumbre se repite desde el 2000 -al menos en la estación internacional- cuando se dio la primera llegada permanente de astronautas.