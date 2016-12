Rodríguez Saá pasó Navidad con Milagro Sala en la cárcel

Hace algunos días, Rodríguez Saá había anunciado que pasaría la Navidad, "dentro o fuera del penal", junto a Sala, a quien consideró una "presa política".

En esa oportunidad, el mandatario provincial había manifestado que tomó la decisión de pasar Nochebuena en la Unidad Penal de Mujeres 3 para expresar su rechazo a la detención de Sala, quien lleva casi un año bajo arresto.



Rodríguez Saá acudió a la provincia del Norte del país junto al diputado nacional Luis Lusquiños. Al partir de San Luis, recibió una carta de la comunidad huarpe dirigida a Sala.



"Junto a Luis Lusquiños, pediremos por una #NavidadSinPresosPolíticos. No me alcanzan las palabras para explicar la emoción de este momento", tuiteó el mandatario minutos antes de ingresar al penal y mientras atendía a periodistas jujeños que se acercaron a cubrir el particular acontecimiento.



El gobernador de San Luis debió abandonar la cárcel cerca de las 22 horas, ya que el régimen de visitas permitía a la presa recibir compañía hasta esa hora. Ceremonial y Protocolo el Gobierno de San Luis informó que el mandatario retornará hoy a la unidad penitenciaria, para realizar un brindis junto a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur detenida.