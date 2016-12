Arbitro dirigió una final borracho

Un árbitro dirigió en estado de ebriedad nada menos que un partido final de la cuarta división en Uruguay.



Las imágenes fueron captadas por los propios espectadores del encuentro y muestran que el juez en ciertos momentos del encuentro no podía ni siquiera mantenerse de pie y cometió varios errores en el duelo entre Conventos y Boca Juniors.



El árbitro, poco antes de un tiro libre, empezó a caminar de espaldas y tuvo un mal cálculo que lo mandó al piso. Esto provocó que los espectadores lo insulten durante varios segundos.



Incluso, minutos después cobró un penal para luego ordenar que el futbolista lo patee de nuevo pero, ante las protestas, le propinó un golpe a uno de ellos



Tras el partido, la Policía lo detuvo y llevó preso.



Ahora el juez está a la espera de la sanción que pueda recibir por parte de la federación.

