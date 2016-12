Cómo será 2017 para Macri, CFK, Susana, Mirtha y otros famosos

Jimena La Torre acaba de publicar su nuevo libro que contiene consejos para los 365 días del año. En esta charla con Infobae, junto con las cartas del tarot, compartió las predicciones para el próximo año sobre política, deporte, espectáculos y un detalle signo por signo de qué esperar en el 2017.



"A la Argentina en el exterior se la va a ver en crecimiento, se van a ver figuras importantes de la Argentina que se destaquen y eso va a repercutir en el orgullo del pueblo", dice la especialista en astrología y tarot sobre qué nos depara el año que comienza a los argentinos.



"La luna que está en Capricornio, que representa la cosa más de la olla, de la plata y de cómo la gente va a tener la disponibilidad, eso sigue sufriendo grandes transformaciones. Va a haber mucha gente que pueda renacer de situaciones. Se van a abrir muchísimo los créditos y la gente va a poder empezar a mirar un futuro un poquito más en ese plano. De esa manera, creo que vamos a estar mejor", agrega. Remarca la necesidad de: "no pelear entre nosotros, porque hace que estemos desbalanceados y que lo bueno que se pueda vivir no se viva".



—¿Qué dicen las cartas para el presidente Mauricio Macri?



—El Presidente es de Acuario, el año de Libra favorece muchísimo al signo de Acuario, lo ubica en un lugar de mucha fortaleza, de mucha guía por la espiritualidad. Esta carta representa al signo de Virgo, a la gobernadora, al trabajo de la gente, él está mirando el trabajo, va a ir creciendo todo este tema. Esta es una carta que la llamo "el crecimiento laboral de cada uno", así que me gusta. Creo que se va a ocupar de eso y lo va a hacer bien.



—Hablaste de la gobernadora, preguntemos por María Eugenia Vidal.



—Acá hay una carta de cambios, una no aceptación de cambios, quizás de alguna propuesta que le quieran hacer y que ella no acepte. En este año 2017 no se la ve y se la ve escondiendo muchas traiciones. Es una mujer que se calla mucho y no cuenta la realidad. Puede tener que ver con algo emocional, personal de ella que no quiera contar.



—¿Sergio Massa?



—La carta del loco habla de buscar un equilibrio sin hacer locuras. De terminar un ciclo. Se lo ve un poquito menos lanzado y menos loco en sus decisiones.



—¿La ex Presidente?



—Se la ve en un trono bastante interesante, muy segura. Esto habla mucho de fertilidad, de la hija, de la mujer. Algún posible embarazo de alguien, un trabajo por cosas del campo, volver a sentarse en algún trono interesante para ella.



—Preguntemos por el hijo entonces, por Máximo.



—Sale como en unas dudas, muy tentado por otras situaciones. No lo veo súper decidido, no lo veo súper bien, con esta carta es un 6, es "aprobé raspando". No lo veo súper bien.



—¿[Elisa] Carrió?



—Lilita subida al carro del éxito, acá la vemos con mucho movimiento. Si ella se presenta a alguna candidatura, le va a ir súper bien. Va a trabajar con un joven muy exitoso al lado suyo y le va a ir muy bien. Excelente.



—Tenemos elecciones 2017, pero no sabemos quiénes son los candidatos, entonces preguntemos por los partidos. ¿Cómo le va a ir a Cambiemos en la elección del 2017?



—Muy bien para Cambiemos, mucho brillo. Si querés, sacá por el otro partido para comparar.



—Por la oposición…



—Y la oposición no sale bien, Cambiemos tiene mucho a favor en esta elección. Salen mucho mejor ellos que la oposición.



—¿[Marcelo] Tinelli?



—Viene saliendo el caballero de bastos en todos los programas que voy. Esta carta salió la semana pasada al derecho, había cosas importantes a nivel deportivo, hoy ya sale al revés, porque él renuncia. Creo que no estaba bueno que renunciara, porque con esta carta, si la peleaba, podía estar bueno. Esta carta del caballero me sigue marcando temas de éxito con sus hijos, con el hijo adolescente, novios o esposos para las hijas, jóvenes nuevos en la familia, pueden dar embarazos también de las chicas, podría llegar a ser un embarazo de ella. Hay como un volver también a la etapa juventud, a la etapa de joven, de querer hacer lo mismo que hacía cuando era joven, eso se ve con esta carta.



—¿Susana [Giménez]?



—Esta carta está muy buena. Me habla de un alejamiento familiar. La veo trabajando mucho y no tan pendiente de la cosa popular, quizás tiene que ver con hacer otra cosa, algo distinto a lo que venía haciendo. Esta carta da un 4, que es un emperador, una figura que la apoya, que realmente le puede presentar también alguna pareja en el futuro. Todo se ve después del mes de abril.



—¿Mirtha [Legrand]?



—Sale buscando una estabilidad. Esta carta me habla de un decaimiento, un cansancio y un retiro hacia lugares más tranquilos.



—¿Qué pasa con Mariana Fabbiani?



—No la veo con más hijos, la veo en un cambio de algo familiar también, algo emocional que cambia, pero no la veo con más hijos.



—¿Santiago del Moro?



—Santi, acuariano, justo la carta de estrella, divina. Se le abren un montón de oportunidades a él, lo veo trabajando con mujeres muy exitosas, lo veo con algo más teatral también, muy expuesto. Muy bien para Santi, excelente.



—¿Ahora vamos al fútbol? ¿Clasifica Argentina para el mundial?



—¿A ver? Vos sacás que sí, muy bien, Tati. Sos la tercera. Sacó Diego Moranzoni, sacó que sí. Sacó Carlitos Monti que sí. Y ahora sacás vos. Llega a ser que no y los mato a todos. Salieron todas al derecho, todas bien.



—¿Cómo hay que recibir el año nuevo?



—El año nuevo se recibe de blanco, siempre tratar de estar lo más al aire libre posible, eviten esta cosa de estar pegoteados. Si estás en pareja, está bueno cambiar los anillos; en la copa de él vos ponés tu anillo y en la copa tuya, si él no usa anillo, podés poner una cereza o una frutilla. La idea es tomarlo hasta que te quede la cereza para que se genere más pasión y más amor y en el caso del anillo, volvértelo a poner así, embebido con alcohol para poder emborracharte de amor todo el año y seguir disfrutando del amor. Para los que están solos también lo pueden hacer con una frutilla y comerse ellos mismos la frutilla para que tengan amor. Para todo lo que es abundancia, prosperidad, lo que vas a usar siempre es el blanco. Y después, por ejemplo, si querés tener mucha fortuna o estar bien con todo lo que es abundancia, dorado, verde, naranja, terracota. El naranja en realidad cubre todos los deseos. Un toque de plateado más hacia la fertilidad. Los que tienen que iniciar un estudio, el blanco con gris es el color de los estudios.