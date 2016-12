CFK tuiteó fuerte en Navidad: Críticas contra Macri, Peña y Barañao

Cristina Fernández de Kirchner utilizó otra vez las redes sociales para criticar al presidente Mauricio Macri. Además, apuntó contra el jefe de Gabinete Marcos Peña, Jaime Duran Barba y el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.

La expresidenta publicó en su cuenta de Twitter la columna titulada "El factor Barañao" del diario Tiempo Argentino, y desde allí compartió las críticas al único ministro que perduró de su gestión desde que gobierna Cambiemos al remarcar, tal como figura en el periódico, que fue titular de la cartera de Ciencia de "una política realmente exitosa del kirchnerismo" y que ahora,"como ministro pero del gobierno de Macri se transformó en el rostro inverso: una política de recortes presupuestarios que desmorona los avances conseguidos en Ciencia y Tecnología".

Barañao "pasó a ser el gris administrador de un ministerio bajo otro modelo que considera que la ciencia y la tecnología, más que producirla y fomentarla fronteras adentro, conviene importarla desde los países centrales", sostiene otro fragmento del texto que compartió Fernández de Kirchner.

En el mismo contexto, el ministro no fue el único al que apuntó la columna de opinión firmada por Roberto Caballero. La exmandataria eligió otra parte del escrito, donde se diferencia de las políticas del gobierno de Mauricio Macri: "No es lo mismo juzgar a los genocidas que mantener en cautiverio a Milagros Sala. Defender una cosa te pone en un lugar. Defender la segunda, en la vereda de enfrente. No es lo mismo estatizar Aerolíneas Argentinas que abrirle las puertas a LAN perjudicando a la aerolínea de bandera".

"El año que viene, en las legislativas, se jugará el nivel de conciencia política de la sociedad argentina después de casi dos años de aplicación de políticas neoliberales. También será la oportunidad de corregir la anomalía de la representación saqueada a las urnas por la eficaz pero no por eso menos maliciosa maquinaria comunicacional de Marcos Peña y Jaime Duran Barba", concluyó en sus críticas hacia funcionarios de Cambiemos.