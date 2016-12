Caos y descontrol a la salida de la carpa La Salamanca y el río en Vaqueros

Cientos de familias coparon la ruta nacional 9 para festejar la Navidad y buscar refrescarse por las altas temperaturas en el río de Vaqueros y en la carpa bailable, La Salamanca, recientemente inaugurada.

A pesar que al mediodía se observó presencia policial en la zona, a la noche la situación desbordó y vecinos denunciaron inseguridad.

El Sistema de Emergencias 911, registró los llamados de alerta. Cerca de las una, Martín Ruiz llamó para denunciar un hecho insólito. “Volvía a mi departamento en mi moto por la avenida Bolivia, al llegar a la rotonda de acceso a Ciudad Judicial me encontré con un panorama de terror”, contó a InformateSalta.

“Habían decenas de jóvenes totalmente alcoholizados, estaban literalmente tirados en la ruta. Todos venían de Vaqueros, con cajas de vino en la mano y uno como conductor tenía que ponerse a esquivarlos como si fuese una carrera de obstáculos”, agregó.

El joven siguió su camino ingresando al barrio El Huiaco y ya en la avenida que conduce a los monoambientes, vivió una situación de terror. “Estaba transitando por la avenida y en medio de la calle había un chico que caminaba zigzagueando. Cuando me vio comenzó a correr hacia mí, sentí mucho miedo, se me vino encima, yo intenté esquivarlo pero el me seguía”, relató Martín.

“Comencé a bajar la velocidad, no sabía si estaba borracho o quería asaltarme, cuando lo tenía a centímetros se corrió y me pegó un manotazo, logré esquivarlo y alejarme. Llamé al 911 e hice la denuncia y me dijeron que ya había muchos reclamos”, detalló Martín.

Vecinos consultados por InformateSalta, denunciaron que lo ocurrido causó pánico. “Las rutas estaban llenas de borrachos, los chicos caminaban sin remera y con cajas de vino en las manos. Ante la falta de colectivos se acoplaron en las esquinas y algunos vencidos por el cansancio y los efectos del alcohol terminaron tirados literalmente en las avenidas. La situación era sumamente peligrosa, podría haberse desatado una tragedia”, señaló Carmen.

Finalmente denunciaron robos dentro de las instalaciones de La Salamanca, donde más de uno de los visitantes sufrió el hurto de su celular, billetera entre otras pertenencias de valor.