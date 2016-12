La frontera con Bolivia, también repleta de compradores

Así luce por estos días el paso internacional a Bolivia, y es un fenómeno que viene ocurriendo hace semanas. Según Julián Carrizo, director de RADIO TESORO DE PICHANAL, a pesar de la pésima atención de los vendedores bolivianos, y del aumento de los precios, son cientos de argentinos que prefieren comprar del otro lado del río.



El fenómeno en la frontera argentino - boliviana, se repite en Chile, Paraguay y Brasil, donde se vive una verdadera locura para comprar.

Ya no solo ocurre los fines de semana largo, sino que ahora cualquier fin de semana, las fronteras con Chile, Paraguay y Brasil se congestionan de vehículos de cualquier parte del país, para hacer mini turismo y compras en dichos países limítrofes.

La gran atracción es provocada por los bajos precios en electrónica, indumentaria, calzado y juguetes por un lado; a lo que hay que agregar combustibles y comidas más baratos por otro.

Las largas colas de vehículos de todo tipo, esperan pacientemente para cruzar la frontera, vehículos particulares; y combis y colectivos que reiteran masivas excursiones en Tours de Compras a Bolivia, Paraguay y Brasil.

¿Cuánto se puede traer?

Por persona, hasta u$s 150 dólares ($ 2.430) los mayores y los menores de 16 años, u$s 75 dólares. En caso de grupo familiar directo, pueden sumarse los montos: una familia tipo de cuatro integrantes puede ingresar sin pagar impuestos hasta u$s 450 dólares ($ 7.300).