El periodismo hace su balance: “Donde reinaba paz y armonía, hoy hay caos”

Hugo Verón, periodista de Hora 7 de FM Noticias, realizó su evaluación de la gestión nacional, provincial y municipal. Cuestionó la falta de cambios prometida por Macri, la permanencia de los problemas en Salta y el desafío para Sáenz que Salta no se vuelva Venecia.

InformateSalta, continúa realizando balances y en esta ocasión consultó al periodista Hugo Verón de FM Noticias sobre su mirada ante la gestión 2016 de nación, provincia y municipal.

Consultado en primer lugar sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, Verón realizó su análisis: “En su propuesta, Macri aseguró que íbamos a estar mejor, que juntos podíamos, pero lamentablemente esto no se vio plasmado en su primer año de gobierno”.

“Donde reinaba paz y armonía en la política de Estado, hoy hay caos”, aseveró el periodista y argumentó que esto se complica junto al hecho que los “CEOs que manejan el país no están a las alturas, solo utilizan las “recetas” que no funcionaron en tiempos pasados”.

El colega de FM Noticias también se refirió al mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey, de quien expresó: “En su tercer mandato, tenemos que hablar de los problemas de siempre en la provincia”. Sobre este punto, Verón recordó que “en su alocución, modificó su estructura ministerial para erradicar la desnutrición, que en esta época del año se hace presente con más ahínco, que a la fecha con eso seguimos”.

Verón consideró que, en el contexto actual en que se encuentra la provincia, sería el momento de aplicar la ley de educación sexual: “Quizá este sea el momento, ya que aplicando una nueva estrategia, no tengamos los problemas que tenemos en desnutrición, en violencia de géneros que nos preocupa”.

Finalmente, Verón aportó su mirada sobre el año que concluye para el intendente capitalino Gustavo Sáenz, de quien rescató un aspecto positivo: “Muchos viajes en busca de créditos que fueron claros y concisos, los tiene y lo deja como un candidato al 2019, le demuestra a Urtubey que tiene aspiraciones a Finca Las Costas”.

No obstante, concluyó que a causa de las disputas en el gobierno nacional y en el arco político, la gente no le recriminó aquellos que debía, dado que las miradas apuntaban a otro punto. Por tanto, “este tiempo le dio lo suficiente para que recién uno comprenda que, la sucesión de cráteres que tuvo que sortear para llegar al CCM, literalmente, el desafío de aquí en más es que Sáenz no vea convertida Salta como una próxima Venecia”.