Video: La Policía abatió a tiros a un joven en Tucumán

En el video, publicado y difundido en las redes, se puede observar al joven baleado, quien yace inmóvil y gravemente herido en el suelo, mientras la comunidad de vecinos de la zona insulta gravemente a los efectivos policiales.

El material audiovisual fue subido en un principio para presentarlo como un caso de abuso de autoridad policial, sin embargo no tardó en darse a conocer la versión de que el joven abatido estaba delinquiendo en la zona por lo que fue reducido.

"Les quiero contar que este "pobre chico", hace unos días me robó en la plazoleta Dorrego bajando de mi vehículo. Es conocido en barrio Sur. Su apellido es Reyes. Al hacer la denuncia correspondiente, me entero de que tiene alrededor de 100 causas por robo! Pobrecito... Pobre chico... Es un sinvergüenza que no le importa la vida del prójimo. Y no lo mataron... Solo fueron balas de sal. Los policías lo buscan no solo por los robos cometidos sino porque hirió de 3 tiros a otro policía", manifestó una mujer a través de redes sociales.

