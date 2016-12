Más presión para que la AFA llame a elecciones

El Tribunal de Disciplina de la AFA se sumó hoy a la solicitud que la Justicia federal realizó a la Comisión Normalizadora para convocar a elecciones antes del 30 de diciembre próximo.



En una resolución de la Mesa Directiva con fecha de este lunes, el Tribunal comunicó a la Comisión que el procedimiento realizado por el club Argentino de Quilmes ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría se ajusta a los Estatutos de la AFA y FIFA.



Por esa razón, explicó que no debería existir sanción alguna para dicha institución, tal como habían amenazado los integrantes de la Normalizadora. El escrito, entonces, al igual que ocurrió con el pedido de Servini de Cubría, reclamó que se convoque a una asamblea en la que se deberían decidirse la fecha de elecciones para determinar el sucesor de Luis Segura al frente de la casa del fútbol argentino.



En ese sentido, la semana pasada la FIFA advirtió sobre la posible suspensión de todas las competencias internacionales si la Justicia dictamina un llamado a Asamblea General Extraordinaria para convocar a elecciones, luego del dictamen de la jueza Servini de Cubría.



En una notificación firmada por el secretario general adjunto del fútbol Zvonimir Boban, a la que tuvo acceso NA, la FIFA recordó que "cada miembro debe administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos".



El pasado 16 de diciembre, la Justicia intimó a la Comisión Normalizadora de AFA para que, antes del 30 de diciembre, convoque a una Asamblea General que fije el llamado a elecciones para elegir el nuevo presidente de la entidad rectora del fútbol argentino.



Así lo determinó la jueza María Romilda Servini de Cubría ante una presentación realizada por el club Argentino de Quilmes, que milita en la Primera C. Luego, a través de su vicepresidente Javier Medín, la Comisión Normalizadora presentó una revocatoria con el fin de revertir el fallo dispuesto por Servini de Cubría.



En el escrito se hizo referencia a que si se cumpliera con la medida cautelar en forma automática la AFA quedaría en falta, ya que la FIFA designó a los actuales dirigentes para "normalizar el funcionamiento de la entidad, modificar el estatuto y llamar a elecciones perentoriamente".



En ese sentido, la notificación enviada por FIFA y con fecha del 22 de diciembre en Zurich, resaltó que "el recurso ante tribunales extraordinarios está prohibido y todas las asociaciones miembro se comprometen a garantizar que esta disposición sea cumplida por sus afiliados y oficiales, debiendo imponer las sanciones pertinentes a quienes contravengan dicha obligación".

NA