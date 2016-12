Caso Marcela Mamaní: “El giro de la justicia deja impune el crimen”

El 16 de febrero de 2013 desapreció Marcela Mamaní, joven de 25 años y madre de un niño. La mujer era víctima de violencia por parte de su pareja, José Aramayo, a quien había denunciado reiteradas veces por lo que se le había otorgado la prohibición de acercamiento.

Tras una incansable lucha por encontrar justicia y saber acerca del destino de su hija, Carmen Fernández madre de Marcela Mamaní, falleció en octubre del 2015 sin llegar al juicio por el crimen de la joven.

Recién en enero de éste año se condenó a José Aramayo a 16 años de prisión. La condena fue excepcional ya que fue la primera vez en Salta que se llevaba adelante un juicio sin haber encontrado el cuerpo de la víctima.

La semana pasada el caso dio otro impresionante giro ya que se revocó la sentencia y se liberó a José Aramayo por el beneficio de la duda.

La senadora provincial, Gabriela Cerrano, quién siguió de cerca el juicio, sostuvo: “Esto es producto de que no se investigó desde el principio cuando ocurrió la desaparición de Marcela. Es uno de los tantos casos donde la justicia subestima a la mujer que sufre violencia, ella tenía las denuncias hechas, tenía la prohibición de acercamiento. Él ya tenía antecedentes por violencia con otras parejas. Se llegó a una sentencia extraña porque no se había encontrado el cuerpo pero había muchas pruebas de que este hombre arremetía violencia contra Marcela”.

El acusado está nuevamente en libertad y el caso volvió a la lista de las causas impunes.

“Veo que en la justicia están haciendo balances porque este año se llevaron adelante más juicios que el año pasado, pero fue el año de impunidad en la justica de Salta porque así como quedó en libertad Aramayo, de las 10 mujeres que fueron asesinadas éste año, 5 tenían presentaciones judiciales hechas, pero terminaron siendo asesinadas por abandono del propio Estado, de la justicia y de la parte que le corresponde al Ejecutivo en cuanto a la protección de víctimas”, manifestó Cerrano en InformateSalta

Con respecto a la prórroga de la Emergencia por Violencia de Género, Cerrano opinó que el gobernador Urtubey la aprobó porque era políticamente correcto, “pero la Emergencia hizo agua por todos lados, no rindió frutos, los juzgados de violencia de género están de adorno, las causas van a parar a todos los otros juzgados como el de graves atentados, de juzgados de familia, no se pusieron en emergencia los casos más graves, no pusieron en emergencia la necesidad de destinar recursos, no hay plata”.