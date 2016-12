Tecno: Esto fue lo mejor del 2016

Ya no queda nada para que termine el 2016, prácticamente estamos palpitando el 2017, y estamos en tiempos de balances y de ver lo mejor que nos deja el año. Lo mismo estamos haciendo en InformateSalta, dado que estuvimos viendo qué pasó en Salta y el mundo en estos 365 días.

En esta oportunidad, como señala el sitio El Comercio, fue el buscador Google quien informó sobre las primeras preferencias en cuestiones Tecno del 2016, donde sobresalen en estas listas el joven canadiense Justin Bieber y el último libro de la saga de Harry Potter, además de la popular serie de HBO, "Game of Thrones".

Por cuanto a las aplicaciones, la que se lleva el número uno es “Cambia Caras 2”, un software que permite a los usuarios aplicar filtros a sus fotografías para agregarle divertidos efectos o stickers.

En el caso de los videojuegos, el primer lugar indiscutido se lo llevó Pokémon Go, que es sus primeras semanas en el mercado arrasó entre los usuarios de Android. En segundo lugar se encuentra Clash Royale, seguido por Traffic Rider. Recién en el cuarto lugar se posicionó slither.io, un videojuego online en el que el usuario debe tratar de ser el gusano más grande de la plataforma evitando chocar con otros gusanos

La canción más popular del servicio Google Music durante este 2016 fue "Stressed out" de Twenty One Pilots, mientras que el canadiense Justin Bieber se quedó en segundo lugar con su single "Sorry", seguido de Drake y "One dance" -que realizó junto con WizKid y Kyla-". Hasta el cuarto lugar llegó "Don't let me down" de The Chainsmokers, mientras que en quinto lugar está "Me, myself & I" de G-Eazy.

En la categoría películas, el filme más descargado en Google Play fue "Deadpool", algo que coincide con el gran éxito que obtuvo en su llega a las salas de cine. En segundo lugar quedó "Star Wars: El Despertar de la Fuerza", seguido por "Zootopia".

No obstante, Deadpool se quedó con el primer lugar en libros descargados, con su cómic "Deadpool mata el Universo de Marvel", seguido por "Harry Potter y el Legado Maldito". En tanto, "La Chica del Tren" se quedó con el tercer lugar, y "El Arte de la Guerra" de Tzu Sun aprece en el cuarto lugar. Para cerrar la lista, Google destacó el éxito alcanzado por "Yo antes de Ti".

Otra categoría en que superhéroes alcanzaron los cinco títulos más populares fue en las series de televisión, en que "The Flash" logró quedarse con el quinto lugar. Este listado es encabezado por "Games of Thrones", seguido por "The Walking Dead" y "The Big Bang Theory". En el cuarto lugar se encuentra "Mr. Robot".