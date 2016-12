Ola de despidos en Ideas del Sur: Echan al director de ShowMatch

Marcelo Tinelli concretó la venta total de Ideas del Sur, productora que supo albergar a miles de productores, técnicos y trabajadores del área artística. Desde entonces, mucho se dijo sobre la posibilidad de que comenzaran con los despidos masivos, algo que, en las últimas horas, se volvió realidad.



En manos del Grupo Índalo, Ideas del Sur vio partir a casi 30 de sus trabajadores y se estima que la cifra alcance los 150 en las próximas semanas. Algunas de las figuras que fueron despedidas eran muy cercanas al propio Tinelli, algo que sorprendió el doble entre los empleados.



Desde el año 2005, Alejandro Ripoll estuvo a cargo de la puesta en escena, de las cámaras, de la iluminación e, incluso, de la escenografía. Ripoll dirigió más de 1200 veces ShowMatch y, en más de una oportunidad, tanto el Chato Prada como Federico Hoppe aseguraron que todo el trabajo de pre y producción se resume en la obra final del director.



Al parecer, nada de todo eso fue significativo a la hora de bajarle el pulgar.

