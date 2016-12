Mirá como le quedó la muñeca a Kevin Benavídez tras la operación

A 15 días de que comience la edición 2017 del Rally Dakar Kevin Benavides se fracturó su mano derecha, quedando fuera de la competencia. El argentino, que ya ha sido operado, se suma de esta manera a Antoine Meo, que también se perderá el Rally.

El cuarto clasificado en 2016 sufrió una caída en su última jornada de entrenamientos antes de viajar a Asunción. Aunque en un principio apuntaba a una lesión leve, finalmente el propio Benavides confirmó, mediante sus redes sociales, la no participación en el Dakar 2017.

Kevin Benavides se convirtió en la edición 2016 en ser el primer piloto argentino en ganar una etapa del Rally Dakar. Esta temporada, enrolado en las filas de HRC, partía como uno de los favoritos a pelear con tipos como su compañero de equipo, Joan Barreda, o Toby Price, entre muchos otros.

Declaraciones de Kevin Benavides en sus redes sociales

Con toda la tristeza del mundo me tocó algo que nunca había pensado. Me caí y me fracturé la mano, me tuvieron que hacer cirugía y poner siete clavos. Se esfumó mi sueño por el Dakar y perdón a toda la gente que confió en mí. No tengo palabras para expresar lo que siento. Pero gracias a toda mi familia, a mis amigos, personas que me siguen y al Team Rally HRC por bancarme en este difícil momento. #volveremos